Este 21 de abril, el Palacio de Cibeles de Madrid ha recibido a los nombres más importantes del deporte para celebrar la 26ª edición de los Laureus World Sports Awards, unos premios que reconocen a los profesionales del fútbol, tenis o el atletismo, entre otras disciplinas. Sin embargo, como cualquier evento al que acuden rostros conocidos, muchos de los invitados han sacado de sus armarios sus mejores looks para posar por la alfombra roja, donde ha habido grandes sorpresas y un dress code evidente entre los asistentes masculinos.

Ana Peleteiro

Ana Peleteiro ha sido una de las atletas que ha posado en la alfombra roja del evento. La de Galicia se ha trasladado a Madrid para estar presente en esta gala a la que ha acudido con un vestido largo amarillo con mangas largas y escote de tipo barco. Además, para la ocasión, la campeona de triple salto ha llevado dos anillos, pendientes y un colgante de la firma de Tiffany & Co.

Ana Peleteiro. (FOTO: GTRES)

Garbiñe Muguruza

Garbiñe Muguruza, quien fuera número uno en el tenis femenino, ha acudido a esta gala tan importante para acompañar a sus compañeros de la mano de su marido, Arthur Borges. Para la ocasión, la tenista retirada ha optado por llevar un vestido rojo de Redondo Brand, una de las firmas favoritas de las influencers españolas, como de María Pombo, que también apostó por un vestido del diseñador extremeño para la apertura del festival Viña del Mar, en Chile.

Arthur Borges y Garbiñe Muguruza. (FOTO: GTRES)

Iker Casillas

Como no podía ser de otra manera, Iker Casillas no ha querido perderse este evento deportivo para apoyar a sus compañeros. El ex capitán del Real Madrid ha posado en la alfombra roja con un sorprendente cambio de look. El que fuera guardameta de la Selección Española de fútbol se ha dejado ver por primera vez con bigote.

Iker Casillas. (FOTO: GTRES)

Rudy Fernández y Helen Lindes

Casi tres meses después de dar a luz a Anais, con la que han formado una familia numerosa, Helen Lindes también ha acudido a esta gala junto a su marido, el ex jugador de baloncesto Rudy Fernández. Para la ocasión, la modelo ha optado por un vestido largo plisado en color plateado ajustado con un cinturón y escote halter de tejidos superpuestos. Además, la mujer del ex deportista ha lucido joyas de la marca Del Páramo Vintage, una de las firmas favoritas de las celebrities.

Helen Lindes y Rudy Fernández. (FOTO: GTRES)

Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas

Otra de las parejas que ha posado en la alfombra roja del evento ha sido la formada por Paula Badosa y el tenista Stefanos Tsitsipas. Para esta cita deportiva, ambos han hecho match con sus looks al llevar un vestido largo de tipo sirena y un traje blanco respectivamente, un color por el que apuestan muchos novios para pasar por el altar. ¿Planes de boda a la vista?

Stefanos Tsitsipas y Paula Badosa. (FOTO: GTRES)

Ona Carbonell

Otra de las grandes sorpresas de la noche ha sido la asistencia de Ona Carbonell, que se encuentra en la recta final de su tercer embarazo. La nadadora olímpica ha presumido de figura premamá con un vestido ceñido largo azul marino que ha complementado con joyas de Carrera y Carrera.

Ona Carbonell. (FOTO: GTRES)

Sandra Gago y Feliciano López

Uno de los matrimonios más consolidados de deporte español también ha asistido a este evento celebrado en el corazón de Madrid. Feliciano López ha asistido junto a su mujer, Sandra Gago, a la entrega de estos premios deportivos.

Sandra Gago y Feliciano López. (FOTO: GTRES)

Luis de la Fuente

Quien no ha querido perderse tampoco esta cita ha sido Luis de la Fuente, el entrenador de la Selección Española, que el pasado verano se alzó con la Eurocopa. El técnico de ‘La Roja’ ha ido a lo seguro y lejos de llevar extravagancias, ha lucido un clásico traje de esmoquin.

Luis de la Fuente. (FOTO: GTRES)

Rafa Nadal

Días después de que haya salido a la luz que se convertirá en padre por segunda vez, Rafa Nadal ha volado de Mallorca, donde vive actualmente, a Madrid para reencontrarse con algunos compañeros de su disciplina, como Carlos Alcaraz o Feliciano López. Además, tal y como marcaba el dress code, el que fuera número uno del tenis mundial también ha vestido con un clásico esmoquin.

Rafa Nadal. (FOTO: GTRES)

Carlos Alcaraz

Entre los invitados a este evento deportivo no podía faltar uno de los mejores tenistas del momento, Carlos Alcaraz. El deportista, que sigue la estela de Rafa Nadal en tierra batida, se ha convertido en una de las grandes sensaciones del deporte y de la moda. Para la ocasión, el murciano ha optado por un traje de esmoquin con doble botonadura.

Carlos Alcaraz. (FOTO: GTRES)

Isabel Díaz Ayiso

De riguroso negro debido a la muerte del Papa Francisco, Isabel Díaz Ayuso (que este 21 de abril ha decretado tres días de luto en Madrid por el fallecimiento del Santo Padre), ha acudido a esta cita con un pantalón y una cazadora de Sandra Weil, una conocida diseñadora mexicana, zapatos de salón de Isabel Abdo.

Isabel Díaz Ayuso. (FOTO: GTRES)

José Luis Martínez Almeida

A escasas semanas de convertirse en padre por primera vez junto a Teresa Urquijo, José Luis Martínez Almeida no ha dudado en apoyar el deporte internacional en esta cita que ha tenido lugar en su puesto de trabajo, el Palacio de Cibeles, al que acude diariamente como regidor de la Comunidad de Madrid.

José Luis Martínez Almeida. (FOTO: GTRES)

Crys Díaz

Creadora de contenidos y entrenadora de famosas. La empresaria Crys Díaz ha sido otro de los rostros que ha asistido a esta gala de premios deportivos. Para esta cita, la entrenadora de Violeta Mangriñán o Laura Matamoros ha lucido un vestido de tipo corsé azul y verde y una falda con volumen en color negro. Además, como complemento, Crys (que no suele fallar a ningún photocall), ha llevado únicamente unos pendientes XXL verdes, que ha dejado ver a la perfección debido a su recogido de coleta, y una pulsera en su brazo derecho.

Crys Díaz. (FOTO: GTRES)

Miguel Ángel Muñoz

El mundo del cine también ha tenido su representación. A la 26ª gala de los premios Laureus ha acudido el actor Miguel Ángel Muñoz que ha acudido con un traje de tipo esmoquin con chaqueta blanca.

Miguel Ángel Muñoz. (FOTO: GTRES)

Miguel Ángel Silvestre

El séptimo arte también ha estado representado por el actor Miguel Ángel Silvestre.

Miguel Ángel Silvestre. (FOTO: GTRES)

El protagonista de Velvet, que es un gran aficionado del deporte y de la vida saludable, ha acudido en solitario y sin la compañía de su novia, Rebeca Toribio, con la que aún no ha posado en un photocall a pesar de su consolidada relación.

Novak Djocovic

Otro de los tenistas que no ha faltado a la cita ha sido Novak Djocovic, que ha sido uno de los grandes rivales de Rafa Nadal en tierra batida. El deportista, al igual que la mayoría de los invitados masculinos, también ha lucido un esmoquin tradicional en color oscuro.

Novak Djocovic. (FOTO: GTRES)

Le Normand

Le Normand, una de las grandes sensaciones de la última Eurocopa, también ha sido uno de los futbolistas que ha posado en la alfombra roja y, además, no lo ha hecho en solitario.

Le Normand. (FOTO: GTRES)

El jugador de la Selección Española ha estado acompañado por una misteriosa chica meses después de que salieran a la luz rumores de una posible relación con Sira Martínez, la hija de Luis Enrique.