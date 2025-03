Hace dos años, la vida de Ana Peleteiro daba un giro radical tras la llegada al mundo de Lúa, su primera hija en común con Benjamin Compaoré. Ambos han formado no solo un equipo en su profesión, ya que el atleta francés asumió los entrenamientos de su mujer, si no en su hogar. El medallista europeo y mundial conoció a la de Galicia en 2016, aunque no fue hasta años después cuando comenzó su historia de amor. A lo largo de estos cuatro años juntos, Ana y Benjamin no se han separado y han formado su propia familia junto a las hijas que el deportista tuvo en su relación anterior y que Peleteiro considera como suyas.

A través de sus redes sociales, hace casi dos años, la atleta compartió un vídeo en su cuenta de TikTok en el que bromeaba sobre su compañero de vida. «Me escapé de mi marido para que sea él el que tenga que darle de cenar a nuestras cuatro hijas», escribió.

Una publicación que no estuvo exenta de polémica ya que muchos usuarios criticaron que se refiriera a las hijas de Compaoré como suyas. «¿Desde cuando tienes cuatro hijas?» o «tres son de su marido, pero las tratará como suyas», fueron algunas de las respuestas. Es por ello por lo que Peleteiro no dudaba en aclarar la relación que mantenía entonces con las descendientes de su marido: «Odio la palabra hijastra y hacer diferencias entre ellas».

La relación de Ana Peleteiro con las hijas de su marido

Poco tiempo después, la influencer y deportista daba un paso al frente para desvelar si las hijas de su entrenador y marido estaban con ellos permanentemente. A través de un preguntas y respuestas en sus historias temporales de Instagram, la gallega explicaba si las hermanas de su primogénita estaban en algún colegio español durante el tiempo que pasaban con ellos: «No voy a hablar más sobre su vida privada, porque no son mis hijas y no quiero dar información personal sobre ellas. Siempre que vienen es porque están de vacaciones. En Francia, el calendario escolar es totalmente diferente que en España. Cada siete semanas (más o menos), tienen vacaciones durante 15 días. Por lo tanto, es en ese periodo vacacional cuando las vamos a recoger para que lo pasen aquí con nosotros».

No ha sido, sin embargo, la única ocasión en la que Peleteiro ha hablado sobre las hermanas de su hija Lúa. En la alfombra roja de la segunda temporada de Pombo, la atleta desveló qué relación tenía con las descendientes de su marido tras la polémica. «Las hijas de mi marido no son mis hijas porque no las he parido, pero son como tal. Obviamente ahora que tengo una hija es lo que más quiero en el mundo. Pero son parte de mi familia, las adoro y cada vez que estamos juntos es lo mejor que nos puede pasar. Lo importante es tener una familia unida y es lo que le inculcamos a las niñas», dijo para los micrófonos de Divinity.