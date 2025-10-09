Susanna Griso se casa con Luis Enríquez siete meses después de hacer oficial su relación en la Feria de ARCO, donde aparecieron por primera vez públicamente. Con motivo del 56 cumpleaños de la presentadora, el empresario la recogió en su puesto de trabajo para irse a comer, donde reaparecieron ante los medios de lo más cómplices. La comunicadora, que ha llegado a su programa este 9 de octubre de lo más sonriente, ha contado con todo lujo de detalles cómo fue su atípica e inesperada pedida de mano.

Susanna Griso cuenta todos los detalles de su pedida

Como cada mañana, Susanna acudió al plató de Espejo Público para presentar el magazine. Como si fuera un cumpleaños más, la periodista dijo que su novio le había sorprendido a las cinco de la mañana sin entrar en más detalles. Tras ello, la pareja se desplazó al restaurante Omeraki, de Alberto Chicote, donde Susanna portaba un espectacular ramo de flores. Horas después, se destapó la gran noticia: el regalo de Griso fue un anillo de compromiso que llegó hace meses.

Susanna Griso y su pareja en Madrid. (Foto: Gtres)

Un día después de su aniversario de vida, la presentadora ha contado con todo lujo de detalles cómo fue la pedida de mano. «Bueno, pues Luis se acerca y me dice, «¿te vas a tomar café?». Y le digo que no, porque me he tomado una pastilla que tengo yo por aquí… Y tengo que esperar media hora. Y entonces, lo veo sentado. Digo, ¿y este señor aquí? Y le digo que qué hacía tan pronto desayunando. Y me dice, «pues nada», y empiezo a desayunar. Y entonces le digo que si se va a hacer un café pues que me haga uno. Y levanto la taza y ahí estaba el anillo», ha contado de lo más emocionada.

Una anécdota que ha arrancado la risa de sus compañeros de plató, como la de Gema López, que ha destapado que parte del equipo de Espejo Público conocía ya la noticia: «No, no, no. Lo peor es que aquí ayer había una persona en el plató que lo sabía y cuando yo entro a hablar de la boda de Cayetano y entro a hablar de la boda del hijo de Mariló (Montero) -refiriéndose al próximo enlace entre Alberto Herrera y Blanca Llandres-, resulta que pasa esto». Ha sido entonces cuando la futura novia ha desvelado que Mariló era conocedora de su pedida: «Mariló debía tener un dato. Yo no le he contado nada a Mariló. Tenía datos. Pero lo sabía, lo sabía. Mariló lo sabía desde hace casi un mes. Bueno, pues que bien se ha portado Mariló. Se ha portado bastante bien».

Susanna Griso junto a Luis Enríquez Nistal. (Foto. Gtres)

Tras ello, un colaborador del espacio ha querido preguntarle a Susanna cómo fue posible que llegara un día más al programa sin que se le notara el momento que había vivido horas antes en su casa: «Oye, pero después de todo el momento… Relativamente. Después de todo el momento que tú vives desde las 5 de la mañana hasta que llegas aquí una hora más tarde, ¿cómo puedes llegar con esa tranquilidad con todo lo que has vivido antes en casa?». «Porque no quería decíroslo. Porque si no se me va de las manos», ha añadido Griso.