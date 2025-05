Luis Enríquez Nistal, novio de Susanna Griso, ha superado su timidez frente a las cámaras y le ha dedicado unas bonitas palabras a la presentadora de Espejo Público. El pasado mes de marzo, salió a la luz este romance poco después de que la comunicadora pusiera fin a su historia de amor con Íñigo Afán de Rivera. «Se produjo de manera amistosa, nos separamos con una relación buenísima y con el deseo de ser los mejores amigos posibles. Es verdad que llevamos ya unos meses separados», dijo.

Si por algo se caracteriza Griso es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida personal. De hecho, ella acostumbra a comentar noticias de actualidad, por lo que ser ella la protagonista siempre le ha dado mucho pudor. De hecho, sus propios compañeros de programa se enteraron de su separación con Afán a través de las revistas. Sin embargo, ahora la presentadora de las mañanas de Antena 3 ha roto con su habitual hermetismo y ha reaparecido con su nuevo amor, Luis Enríquez Nistal, que también ha dado el paso por primera vez de hablar ante las cámaras.

Primeras palabras de Luis Enríquez Nistal sobre Susanna

Susanna Griso y Luis Enríquez en Sevilla. (Foto: Gtres)

Tan solo cuatro días después de que las revistas del papel couché se hicieran eco de la nueva relación sentimental de Griso, la propia presentadora no dudó en esconder a su novio. Ambos hicieron su primera aparición pública en ARCO, en IFEMA, el pasado mes de marzo.

Tras salir a la luz sus cómplices imágenes con el empresario, Susanna decidió cambiar la «estrategia» que había seguido hasta entonces sobre la exposición de su vida fuera de la pequeña pantalla. De hecho, fue en su programa donde comentó el motivo por el que, en esta ocasión, sí que había decidido dar este paso de dejarse ver con su pareja, que fue Consejero Delegado de Vocento (por lo que conoce muy bien y muy de cerca la profesión de Griso). «Lo he hecho bien porque era parte de la estrategia. Dije, «vamos a darle normalidad». Estoy muy bien, no me puedo quejar», explicó.

Dos meses después de que salieran a la luz sus primeras fotografías juntos, ahora la pareja se ha dejado ver en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Las Ventas con motivo de San Isidro. Son muchos los famosos los que durante este mes acuden a las distintas corridas de toros y el pasado 28 de mayo tuvo lugar la de la Prensa. Un evento que Susanna no quiso perderse, ni tampoco Luis Enríquez, que atendieron a los medios de comunicación.

Susanna Griso en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Las Ventas. (FOTO: GTRES)

Visiblemente sorprendida por la aparición de las cámaras, Griso no ha podido esconder la sonrisa al ser preguntada por su novio: «Es tímido, estoy muy bien, todo muy bien». Sin embargo, Luis Enríquez ha decidido dejar la timidez a un lado y hablar por primera vez de la presentadora: «No no me dais miedo -refiriéndose a la prensa-, pero estoy triste porque el toro de Morante… Si no estaría dándote un abrazo. Susanna es la mejor presentadora del mundo, sí señor, estoy de acuerdo”.