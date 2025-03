Susanna Griso vuelve a estar enamorada tras poner punto final a su relación con Íñigo Afán de Rivera, con el que ha compartido su vida sentimental durante dos años. Ahora, han salido unas reveladoras imágenes de la presentadora de Espejo Público con Luis Enríquez Nistal, que durante más de una década estuvo al frente de Vocento como consejero delegado. La comunicadora ha reaparecido hace unas horas en un evento con el empresario en el que, tras ser preguntada por él, no ha podido ocultar la sonrisa. «¿Qué voy a contar? Tengo unos cuantos amigos», ha dicho a los micrófonos de Gtres.

Así es Luis Enríquez Nistal, la nueva pareja de Susanna Griso

El pasado 11 de febrero trascendió la noticia de que Susanna Griso había puesto fin a su historia de amor con el hombre con el que ha compartido una discreta relación de dos años. A pesar de la ruptura, ambos decidieron seguir su camino por separado, pero en buenos términos, por lo que mantienen la cordialidad. Además, son vecinos y han seguido coincidiendo en eventos o paseando a sus respectivas mascotas.

Un mes después de que se hiciera pública la separación, la presentadora de las mañanas de Antena 3 vuelve a estar ilusionada de un hombre que ha estado vinculado durante muchos años a los medios de comunicación. Griso ha iniciado una nueva relación con Luis Enríquez Nistal, al que conoce de toda la vida -concretamente desde el año 2007-, tal y como ha publicado la revista ¡Hola!, la encargada de destapar sus primeras y cómplices imágenes juntos.

Fue el periodista David Gistau, que lamentablemente perdió la vida en el 2020, la persona que los presentó. Desde entonces, Susanna y Luis han coincidido en varias ocasiones en calidad de amigos y compañeros, como en los Premios Mariano de Cavia o en Madrid Fusión. Además, tal y como cuenta el medio citado, ambos han vivido situaciones muy parecidas. Por separado, han formado sus propias familias -casualmente las dos numerosas- y estuvieron casados durante más de dos décadas con sus anteriores parejas.

Las primeras imágenes de la pareja tras un encuentro con el hijo de Susanna

Susanna Griso en su primera reaparición pública con Luis Enríquez Nistal. (FOTO: GTRES)

Susanna y Luis no han podido ocultar durante mucho tiempo su relación, que surgió a comienzos de este 2025. Tras dos meses sin ser captado, ahora han salido a la luz sus primeras fotografías en una cita que tuvo lugar en un restaurante del barrio de Salamanca, cerca de la Milla de Oro de Madrid. Además, según recoge ¡Hola!, no estuvieron solos, si no que al plan se sumó Jan, el hijo mayor de la presentadora, que actualmente cursa sus estudios en París.

Susanna y Luis, en este encuentro, también tuvieron tiempo para estar solos. Tras la marcha del resto de comensales que estuvieron presentes en esta comida, ambos prolongaron su despedida, que estuvo protagonizada por varios abrazos y besos en plena luz del día. Un gesto que demuestra que su relación va viento en popa y que la presentadora vuelve a estar enamorada de nuevo.