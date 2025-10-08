Susanna Griso irradia felicidad junto a Luis Enríquez Nistal en su 56 cumpleaños

Susanna Griso ha cumplido este miércoles 56 años y lo ha hecho como mejor se puede celebrar: rodeada de amor, flores y sonrisas. La presentadora de Espejo Público vive un momento especialmente dulce, y así lo ha demostrado al dejarse ver por las calles de Madrid junto a su pareja, Luis Enríquez Nistal, con quien mantiene una relación sólida, discreta y llena de complicidad.

A primera hora de la tarde, las cámaras captaron a una Susanna radiante saliendo de las instalaciones de Antena 3, con un espectacular ramo de flores entre las manos. Girasoles, margaritas y flores silvestres componían un colorido arreglo que parecía reflejar su estado de ánimo. Con una gran sonrisa, la periodista saludó a los compañeros que se cruzaban en su camino antes de dirigirse hacia la puerta, donde la esperaba Luis. El empresario, siempre elegante con traje azul marino y camisa blanca abierta al cuello, aguardaba en el coche para llevarla a celebrar este día tan especial. Nada más reencontrarse, ambos se fundieron en un beso lleno de cariño, una imagen espontánea que confirmaba lo evidente: están más enamorados que nunca.

Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal. (Foto: Gtres)

Minutos después, ya caminando por una de las calles más céntricas de la capital, la pareja se mostró relajada y cercana. Ella, espectacular con un jersey de lentejuelas color champán, pantalones oscuros de campana y botines beige, irradiaba estilo y naturalidad. De la mano de Luis, sonriendo y charlando animadamente, avanzaba entre risas hacia el restaurante donde disfrutarían de una comida íntima para celebrar su cumpleaños.

Lejos del plató y del ritmo frenético de la televisión, Susanna Griso atraviesa una etapa de calma y plenitud. Tras despedirse en julio de sus espectadores para tomarse unas merecidas vacaciones, viajó junto a Luis a Argentina, su primer gran viaje como pareja. En las redes sociales, la comunicadora compartió imágenes de los dos disfrutando de los paisajes del norte argentino -Salinas Grandes, Humahuaca, Uquía-, con fotos llenas de humor y ternura. «Un verano inolvidable», escribía entonces. Y lo cierto es que, desde su regreso a Madrid, todo en ella refleja felicidad. Con una sonrisa constante y esa serenidad que da el equilibrio emocional, la periodista catalana parece haber encontrado en Enríquez un compañero de vida que la complementa.

Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal en Madrid. (Foto: Gtres)

Su historia comenzó discretamente a principios de año, cuando el portal Informalia reveló en exclusiva su relación. Pocos días después, Susanna confirmaba la noticia con naturalidad en su propio programa: «Sí, estoy ilusionada», admitió con la franqueza que la caracteriza. Luis Enríquez, por su parte, atraviesa también un momento de cambios. Tras trece años al frente del grupo Vocento, dejó su cargo como consejero delegado en 2024. Poco después, se incorporó a El Confidencial como senior advisor, iniciando una nueva etapa profesional que combina su experiencia en el sector con una vida personal más tranquila.

Para Susanna, este cumpleaños es mucho más que una cifra: simboliza una nueva etapa vital. En 2020 puso fin a su matrimonio con Carles Torras, padre de sus tres hijos, tras 23 años de relación. Después de un breve romance con el empresario Íñigo Afán de Ribera, la periodista recuperó la ilusión con Luis, con quien comparte ahora proyectos, viajes y una complicidad visible en cada gesto.