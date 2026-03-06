La Reina Sofía acude al tradicional besapiés del Cristo de Medinaceli entre gritos de "¡Viva la reina!"

La lluvia y el mal tiempo de Madrid no han frenado los planes que la Reina Sofía tenía previstos para este viernes, 6 de marzo. Y es que, siendo fiel a una tradición que la Familia Real mantiene desde hace años, la madre del Rey Felipe VI ha acudido a la Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli— situada en la Plaza de Jesús número 2 de Madrid— para visitar al Cristo de Medinaceli en los días previos a la Semana Santa.

Ha sido pasadas las 12:00 horas del mediodía cuando doña Sofía ha llegado al enclave religioso citado en coche. Al bajarse del vehículo, no ha dudado en saludar con amabilidad a la larga fila de personas que guardaban su turno para poder entrar al tradicional besapiés, una de las citas religiosas más multitudinarias y seguidas por los madrileños. Como era de esperar, la presencia de la Reina Sofía no ha pasado desapercibida y, en cuanto ha sido vista por los presentes, estos no han tardado en recibirla con aplausos y gritos de «¡Viva la reina!». Una escena que podría interpretarse como el cariño, el respeto y la buena acogida que continúa despertando entre el público la esposa de Juan Carlos I.

La Reina Sofía en la Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli. (Foto: Gtres)

Tras saludar a los congregados, la Reina Sofía ha caminado hasta las puertas de la basílica, donde ha sido recibida por uno de los párrocos, a quien ha saludado con un sentido apretón de manos. Seguidamente, ha accedido al interior, donde ha estado un buen rato ante el Cristo y se ha fotografiado con los miembros de la Fraternidad de Padres Capuchinos, tal y como se puede ver en las imágenes compartidas por Casa Real. A su salida, doña Sofía se ha despedido de las personas que continuaban esperando su turno y, de nuevo, se ha vuelto a subir al coche que le esperaba en las inmediaciones.

La Reina Sofía en la Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli. (Foto: Casa Real)

Cabe destacar que la Reina Sofía hacía dos años que no acudía a esta cita tan significativa tanto para su familia como para multitud de madrileños. En 2025 y en 2024 fue el Rey Felipe quien visitó al Cristo de Medinaceli, por lo que la última vez que doña Sofía cumplió con esta tradición tan arraigada en la historia de la Familia Real fue en 2023, justo cuando no habían pasado ni dos meses de la muerte de su hermano, el rey Constantino. Este 2026 se ha producido una situación similar, ya que la Reina también acaba de despedirse de su hermana, Irene de Grecia, hace apenas unas semanas. Es por ello por lo que ha optado por un look marcado por el luto, compuesto por un traje pantalón negro combinado con una camisa blanca y un pañuelo estampado que, en cierta manera, ha dejado entrever que poco a poco va dejando atrás el riguroso negro que le ha acompañado desde la pérdida su hermana, uno de los pilares fundamentales de su vida.