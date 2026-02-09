Alejandra Rubio juega al despiste y se pronuncia sobre su supuesto embarazo

Alejandra Rubio ha reaparecido en el programa donde colabora tras unos días de ausencia. Un impasse que ha coincidido en el tiempo con los rumores que apuntan que la joven estaría de nuevo embarazada. Un nuevo bebé que llegaría poco más de un año después de haber sido madre por primera vez junto a Carlo Costanzia, con quien mantiene un sólido noviazgo desde principios de 2025. En su regreso a la pequeña pantalla, se suponía que Rubio iba a hacer frente a las especulaciones. Sin embargo, y fiel a su estilo, ha jugado al despiste en relación a las informaciones que aseguraban que Carlo y ella habían decidido ampliar la familia y no ha hablado claro al respecto sembrando aún más la duda en los telespectadores.

Ha sido el tertuliano Pepe del Real quien ha puesto sobre la mesa algunos motivos que han llevado a los compañeros de la joven a sospechar que podría estar esperando un nuevo retoño. «Antes tomaba café y ahora ya lo ha dejado», ha deslizado con dudas, puesto que a las mujeres embarazadas se les recomienda evitar la cafeína. «Ya no fuma», ha asegurado, continuando con su análisis. En resumen, que «ha dejado los hábitos nocivos». Un cambio de vida que la protagonista de estas líneas ha vinculado con sus propósitos de año nuevo: «Estoy intentando cuidarme, también he vuelto al gimnasio», ha asegurado quitando hierro al asunto.

Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

Los últimos movimientos de Alejandra Rubio

La nieta de la recordada María Teresa Campos ha recurrido a su equipo legal para frenar unas informaciones que no ha desmentido con claridad ya que «es ilegal hablar de temas médicos». Unos movimientos que ha verbalizado en el plató de Telecinco. «Mis abogados mandaron un escrito y el medio que adelantó la noticia ha tenido que retirarla», ha indicado visiblemente molesta pero orgullosa de haberse salido con la suya.

Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’ con sus compañeros. (Foto: Telecinco)

El negocio de Carlo Costanzia

Tras salir a la luz que Carlo Costanzia habría cerrado su barbería, Patricia Pardo también ha abordado el tema con Alejandra. El traspaso publicado en un conocido portal inmobiliario hizo saltar todas las alarmas. Un tema que sí ha aclarado la joven de manera rotunda. «Cerró siete días por vacaciones, del uno al siete de enero», ha informado para a continuación desvelar los motivos del cese profesional de su novio.

Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

«Ha sido un negocio superguay y exitoso y ha tenido una acogida increíble, más de la que esperábamos porque no teníamos muchas expectativas y han creado una comunidad muy guay», ha revelado, insistiendo en que durante estos días, el local ha estado funcionando a pleno rendimiento. No obstante, y echando un capote al hijo de Mar Flores —que tal y como ha asegurado Alejandra, hablará al respecto y explicará todos los detalles—, Rubio ha confirmado el traspaso porque «requería mucha presencia allí y Carlo quiere hacer otras cosas en su vida; ha estado grabando Decomasters y ahora tratará de dedicar su tiempo a diferentes proyectos que tiene y que tenemos este año». Unas rotundas declaraciones que han disipado todas las dudas y que contrastan enormemente con sus palabras respecto a si Carlo Jr. se convertirá próximamente en hermano mayor y Terelu Campos y Mar Flores, por consiguiente, revalidarán su título de abuelas.