La sorprendente reacción de Edmundo Arrocet a un posible segundo embarazo de Alejandra Rubio
El humorista se ha pronunciado también sobre el paso de Carmen Borrego por 'GH DÚO'
Edmundo ha desvelado cuándo saldrán a la luz sus memorias
Durante casi seis años, Edmundo Arrocet formó parte -como uno más-, del clan Campos. El humorista mantuvo una relación sentimental con la siempre recordada María Teresa Campos, aunque su idilio terminó con enfrentamientos públicos y una ruptura que, según contó la presentadora fallecida, fue a través de un mensaje de móvil. Por ello, y por todo el tiempo que pasó en esta mediática familia, el argentino pasó mucho tiempo junto a Alejandra Rubio, a la que consideraba una nieta. Sobre la colaboradora televisiva se ha pronunciado el cómico en medio de los rumores de un posible segundo embarazo.
Edmundo Arrocet se pronuncia sobre un posible embarazo de Alejandra Rubio
Hace dos años que los medios de comunicación destapaban la relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Pocos meses después, la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores anunciaban que esperaban su primer vástago en común, que el pasado mes de diciembre cumplía su primer año de vida.
Edmundo Arrocet habla sobre el posible embarazo de Alejandra Rubio y opina sobre Carmen Borrego. (Foto: Gtres)
Lo que nadie hubiera imaginado es que el 2026 comenzara con una inesperada noticia sobre la pareja. La prensa ha destapado que Alejandra y Carlo podrían estar esperando su segundo bebé en común. Sabido es que ninguno de los dos nunca se ha cerrado a aumentar su familia, así como a un posible paso por el altar que, en el caso de que la tertuliana estuviera embarazada, previsiblemente su boda se aplazaría.
El último en pronunciarse sobre ello ha sido Edmundo Arrocet, que ha desvelado que «no tiene ni idea» sobre si es cierto o no que Rubio esté esperando su segundo hijo con el actor. Eso sí, ha reconocido que «le encantaría» que la nieta de la presentadora fallecida estuviera embarazada, «porque le van a salir unos niños muy guapos». «Si es verdad, me parece muy bien, porque es muy bonito. De eso nada -precipitado- mi mamá con 17 años ya había tenido a mi hermana mayor», ha dicho.
Alejandra Rubio embarazada. (Foto: Gtres)
En esta aparición, el humorista argentino también ha opinado sobre el paso de Carmen Borrego por GH Dúo y su posterior abandono. «Tampoco te puedo decir, hay que vivir ahí para saber. Tendrá sus razones, no creo que ella no haya querido hacerlo, habrá ido buena intención pero vivirlo es otra cosa», ha comentado.
Asimismo, el argentino ha hablado sobre la publicación de sus memorias. Al igual que otros famosos -como Mar Flores, Iñaki Urdangarin, Bárbara Rey, Mariano Rajoy o el Rey Juan Carlos I-, Bigote Arrocet también ha querido dejar plasmadas sus vivencias en papel: «Las memorias van muy bien. Saldrán a finales del mes de marzo. Hay veremos, haremos una presentación a la larga». Finalmente ha hablado sobre su situación sentimental, ya que recientemente fue relacionado con una joven: «Me acompañará no, estoy solito, triste y desesperado. Yo tengo una amiga sí, estamos bien. Nos vamos a ver dentro de tres días».