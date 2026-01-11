La impactante transformación de la mansión de ‘Solo en Casa’, a la venta por cinco millones

Todos recordamos la mítica casa en la que Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, vivió una de las Navidades más movidas de la historia del cine. Sin embargo, esta impresionante mansión de estilo georgiano y ubicada en Winnetka, en una villa del condado de Cook, ha cambiado mucho con el paso del tiempo. Tanto es así, que actualmente luce irreconocible.

Y es que nada tiene que ver con la versión de 1990 tan calentita, navideña y acogedora que nos presentó la película de Solo en casa. Sobre todo, porque la actual propiedad mantiene un aspecto mucho más minimalista, en tono blanco y que la ha llevado de ser uno de los hogares más memorables del cine familiar, a un espacio «moderno y algo despersonalizado» que salía a la venta el año pasado por más de cinco millones de dólares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fotogramas (@fotogramas_es)

Ubicada a 20 km de Chicago, el rodaje de la mítica película no se llevó a cabo de manera íntegra dentro de la espectacular propiedad. Es más, cabe resaltar que se emplearon muchos escenarios y decorados fuera de la misma; sobre todo, para evitar dañarla. Justo por ese motivo, el interior fue recreado por el equipo técnico en el enorme gimnasio de un instituto cercano. Además, con el paso de los años los propietarios han llevado a cabo una gran reforma para conseguir darle un aspecto mucho más moderno, por lo que, en cierta forma, terminaba perdiendo ese toque tan característico y familiar que todos recordamos.

Fotograma de la película ‘Solo en casa’. (Foto: 20th Century Fox)

Así ha cambiado la espectacular mansión de Solo en casa

Los 395 metros cuadrados que componen la vivienda, distribuidos en dos plantas con 5 dormitorios y seis baños, ahora convergen en un espacio muy diferente. «Aunque gran parte de la casa te resulte familiar, no creerás lo que los vendedores han hecho para transformar esta famosa casa, casi duplicando el espacio útil y añadiendo un campo de deportes de última generación», aseguran en la popular web inmobiliaria estadounidense Zillow, donde salió a la venta en 2024. «¿Alguna vez has querido vivir como Kevin McCallister? Ahora tienes la oportunidad de hacer realidad tus sueños de infancia», apuntan en el anuncio.

Macaulay Culkin en un fotograma de ‘Solo en casa’. (Foto: Gtres)

Eso sí, por suerte la fachada se mantiene casi idéntica a la original, recreando a la perfección ese estilo georgiano tan característico de la misma. Desde la ausencia de decoración navideña, a ese papel pintado tan propio de los años noventa, una de las estancias que más han cambiado y que tanto nos cuesta reconocer es la cocina. Y es que pese a que todavía mantiene la isla central, queda claro que los materiales y los azulejos son muy diferentes, dándole un toque mucho más contemporáneo. Por otro lado, en el caso del comedor la estructura se mantiene casi idéntica, con las puertas de cristal lacadas en blanco y una lámpara que recuerda mucho a la original.

La mansión donde se grabó ‘Solo en casa’ en la actualidad. (Foto: Gtres)

Sin duda, esta espectacular mansión tuvo mucho que ver con el brutal éxito que alcanzó Solo en casa. Y es que si bien la producción costaba alrededor de 18 millones de dólares, la cinta terminaba recaudando más de 285 millones solo en Estados Unidos, convirtiéndose en la comedia más taquillera de todos los tiempos.