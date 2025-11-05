Isabel Pantoja reacciona a la próxima entrevista de Kiko Rivera: "Lo entiende"

Kiko Rivera vuelve a la televisión por todo lo alto este próximo viernes, con una entrevista en la que promete sincerarse respecto a su ruptura con Irene Rosales y su nueva vida como padre separado. Un paso al frente, tras casi cinco años alejado de Telecinco, al que Isabel Pantoja no sería indiferente. Así lo ha explicado Leticia Requejo desde El tiempo justo, donde ha confirmado que la tonadillera estaría al tanto de la decisión de su hijo, pero que no tiene intención de ver la entrevista.

Un movimiento que se presenta justo después de que la artista decidiese abandonar Cantora de manera definitiva. «Jamás regresará», asegura Antonio Rossi. «Ella ha vaciado la finca, ha cogido un avión y se ha marchado», desvelaba el colaborador esta tarde. Sin embargo, no ha querido entrar en más detalles «Lo ha hecho con mucho cuidado y como ella quería, porque está controlando todo».

Leticia Requejo en ‘El tiempo justo’. (Foto: Gtres)

La reacción de Isabel Pantoja a la entrevista de Kiko Rivera

Por otro lado, Leticia Requejo ha desvelado que Isabel «se entera ayer a última hora de la tarde de que Kiko vuelve a televisión». Sin embargo, su reacción no sería mala, sino que entiende que su hijo lo haría por un tema económico. «La postura es no ver la entrevista, pero le llegará gracias a gente que conoce». De esa forma, la tonadillera podrá enterarse de todo lo que diga el Dj, sobre todo en lo referente a cualquier asunto relacionado con ella.

Kiko Rivera en el adelanto de su entrevista en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

La que también ha reaccionado a la entrevista de Kiko Rivera es Irene Rosales, quien se ha mostrado muy tranquila al respecto. Negándose a entrar en polémicas, Rosales ha dejado muy claro que no tiene ningún problema, y mucho menos está preocupada por el regreso de Kiko a la televisión. «Le deseo de corazón que le vaya muy bien y yo le voy a apoyar», ha comentado ante los reporteros. «No hay guerra. Tenemos dos niñas preciosas y somos un equipo», ha señalado contundente.

La versión de Irene Rosales

Hace poco, era la propia Irene la que se animaba a romper el silencio en una entrevista con Sonsoles Ónega. Tal y como explicó la sevillana, el motivo de su ruptura fue un continuo desgaste. «Nos dimos cuenta de que éramos familia, pero no nos notábamos como una relación», se sinceraba al respecto.

Irene Rosales. (Foto: Gtres)

«El notó más mi distanciamiento después de las vacaciones de verano, pero la decisión fue mutua», concretaba. De hecho, parece que a Rosales le dio seguridad el hecho de saber que el Dj estaba en el mismo punto que ella. De esa forma, no les costó tanto tomar la decisión de separarse y contárselo a sus hijas. «Se lo dijimos muy rápido, a los tres días. Ellas no preguntaron, pero fue duro».

En cuanto a los problemas que han enfrentado en estos últimos años, Rosales se mostraba orgullosa del gran avance que había tenido Kiko, sobre todo con el tema de sus adicciones. «Ha sido un camino duro, pero ha conseguido salir adelante. Y eso, como madre de sus hijas, me llena de orgullo». De momento, toca esperar al viernes para poder conocer de primera mano la versión de Rivera. ¿Llevará a una reconciliación con su madre y su hermana?