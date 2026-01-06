El mejor regalo posible. Con estas palabras y una fotografía de la visita que hizo recientemente al Vaticano junto a su mujer, José Luis Martínez-Almeida ha celebrado el día de Reyes en su perfil público. El alcalde de Madrid ha aprovechado esta jornada tan especial para compartir una instantánea de la visita que hizo con Teresa Urquijo al Papa León XIV. Una imagen en la que ambos aparecen sentados detrás de una mesa, muy sonrientes y vestidos de oscuro -como marca el protocolo- mientras conversan con el Pontífice.

Fue hace unas semanas cuando se tuvo constancia del viaje del matrimonio a Roma, en el que participaron en una audiencia privada con el Papa León XIV. Un encuentro que tuvo lugar en un momento delicado para la mujer del alcalde de Madrid a consecuencia del ingreso de su abuela materna. Teresa de Borbón-Dos Sicilias tuvo que ser hospitalizada a finales del mes de diciembre tras sufrir un accidente cerebrovascular. La rápida actuación de su marido, Íñigo Moreno de Arteaga, fue clave para que el ictus no le dejara secuelas.

Teresa ha estado siempre muy unida tanto a su abuela materna como a la paterna -Piru Urquijo-, por lo que tras este pequeño contratiempo de salud, el viaje al Vaticano ha sido de gran ayuda y consuelo. La religión es un eje central en la vida de la mujer del alcalde, algo que tiene en común con el propio Almeida. De hecho, el alcalde ha hablado en varias ocasiones de la importancia de la fe en su vida y se declara católico practicante.

Desde el Ayuntamiento de Madrid confirmaron la visita del matrimonio a Roma y el primer edil calificó el encuentro con León XIV como un privilegio, así como una oportunidad extraordinaria para conversar sobre preocupaciones comunes. Almeida aseguró que había encontrado en León XIV un Papa cercano y cariñoso con Madrid y con los madrileños.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, a su llegada a Madrid tras viajar a Roma. (Foto: Gtres)

Asimismo, durante la audiencia, Martínez-Almeida le entregó dos obsequios al Papa. Por un lado, una talla de plata de la virgen de La Almudena y, por otro, un libro de fotos de Madrid.

Próxima visita a España

El encuentro entre el matrimonio Almeida-Urquijo se produjo poco antes de que se haya confirmado que el Papa León XIV va a visitar España el próximo mes de septiembre. Aunque todavía no se conocen los detalles concretos ni el programa, sí que se ha anunciado que el Pontífice viajará a nuestro país de cara al verano y aprovechará para reunirse con algunas autoridades.

Las Navidades del matrimonio

Éstas han sido las primeras Navidades de Martínez-Almeida y su esposa tras el nacimiento de su primer hijo, Lucas. Unas fiestas llenas de ilusión que el alcalde ha aprovechado al máximo, compaginando su presencia en algunas citas importantes -como la cabalgata de la ciudad de Madrid-, con tiempo para disfrutar en familia -como la escapada que hizo con Teresa Urquijo a Huesca antes de empezar las fiestas-.