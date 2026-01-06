Del silencio al ‘bestseller’: los cuatro famosos que se han sumado al fenómeno de las autobiografías

Este 2025, muchos famosos se han animado a escribir y contar su propia historia mediante la publicación de una autobiografía. Ese es el caso de figuras tan relevantes como Mar Flores, Isabel Preysler e incluso el mismísimo Rey Juan Carlos I. A continuación, hacemos un repaso por las memorias más controvertidas que han visto la luz este año.

Las memorias de Mar Flores

La publicación de Mar en calma, el libro de Mar Flores, provocaba un inmenso revuelo y es que la modelo pretendía mostrar lo que es un fiel reflejo de la España machista de los años noventa. En su autobiografía, Mar relata de primera mano las constantes humillaciones que sufrió hasta que llegase a lo más alto de su carrera. De igual modo, la modelo se atrevía a arremeter y desenmascarar a algunos de los hombres más importantes de su vida; como ocurre en el caso de Alessandro Lequio o Carlo Costancia, el padre de su hijo.

Mar Flores en la presentación de sus memorias. (Foto: Gtres)

«Me convertí en la persona que todo el mundo juzgaba. Me juzgaban los de Usera y los de las clases altas. En esa época el machismo fue brutal», exponía al respecto. «Los hombres fueron muy machistas y las mujeres, influenciadas por los hombres, también lo fueron. Pero los hombres me han hecho más daño porque son los que tenían y tienen más poder: los jueces, los policías, los periodistas…», sentenciaba.

Isabel Preysler hace un repaso por los amores de su vida

La de Isabel Preysler es otra de las autobiografías más esperadas del año, en un libro donde repasa algunos de los capítulos más personales y difíciles de su vida. Además, también trata en profundidad sus historias de amor junto a Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer y Mario Vargas Llosa. La apodada como «reina de corazones», confiesa que se encuentra en un momento de gran paz y serenidad, motivo por el que se ha atrevido por fin a narrar su historia.

Isabel Preysler y su hija, Tamara Falcó, en la presentación de sus memorias en Madrid. (Foto: Gtres)

«Toda mi vida ha sido una sorpresa. Nada ha sido ni lo que habían planeado mis padres para mí ni lo que yo creí que sería. Pero siento que he vivido plenamente», asegura sintiéndose muy orgullosa de este logro.

El huracán de Juan Carlos I

Las publicación de las memorias de Juan Carlos I han supuesto un auténtico huracán en nuestro país, sobre todo para la familia real. «Se dio cuenta de que los jóvenes con los que hablaba, los hijos de sus amigos, no sabían nada de la Transición. Necesitaba contar su versión de la historia y su verdad», argumentaba Laurence Debray, su biógrafa, sobre los motivos que le habían llevado a publicar su autobiografía.

Las memorias del Rey Juan Carlos en una librería. (Foto: Gtres)

Bajo el título de Reconciliación, el Rey emérito llega dispuesto a saldar cuentas con su pasado, tratando temas tan polémicos como la relación que mantiene con su hijo, Felipe VI, o con su nuera Letizia. Además, se encarga de ensalzar la figura de la Reina Sofía. «Ella no tiene un igual en mi vida y seguirá siendo así, aunque nuestros caminos se hayan separado desde mi partida de España…», puede leerse en el libro. «Ella sigue siendo la madre de mis hijos, una Reina extraordinaria y un ancla emocional fundamental e irremplazable».

Bárbara Rey cuenta su verdad

En el caso de Bárbara Rey, ella confiesa que siempre pensó en publicar sus memorias, las cuales le habría gustado que vieran la luz una vez ya hubiese fallecido. Sin embargo, el enfrentamiento que tuvo con su hijo, Ángel Cristo Jr., le llevaba a cambiar por completo su plan.

Bárbara Rey en la presentación de sus memorias. (Foto: Gtres)

Así, las memorias de la vedette veían el luz el pasado junio, donde procura contar su verdad sin filtros. «Creéis que sois una corte. Yo conozco cortes. Y circos. Y son lo mismo. Creéis que el domador es la estrella. Y la estrella es el león», sentencia en el libro. «Siempre seré Marita, María y Bárbara. Tres nombres que conviven en mí y que dan lugar a multitud de facetas. Algunas públicas y muchas otras privadas. Porque yo he subido a los cielos y he bajado a los infiernos. He sido inmensamente feliz y, a veces al mismo tiempo, profundamente desgraciada», concluye en la misma obra.