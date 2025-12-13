El motivo por el que Juan Carlos I ha borrado una parte de su libro, ‘Reconciliación’
Laurence Debray ha explicado que en 'Reconciliación' no hay ningún tipo de censura
El libro de memorias de Juan Carlos I vendió más de 40.000 copias en sólo cuatro días
Reconciliación, el libro de memorias de Juan Carlos I, llegó a España un mes después de su publicación en francés y lo cierto es que ha tardado muy poco en convertirse en una de obras más famosas de 2025. Está escrita por Laurence Debray, quien acaba de protagonizar una firma de libros en un conocido centro comercial de Madrid. Es ella la que ha aclarado el motivo por el que acabaron borrando una parte de las memorias del emérito: no, no hay censura, pero sí tuvieron que recortar algunos episodios porque eran demasiado largos.
En los últimos días se ha hablado mucho de algo: hay quien dice que Juan Carlos I narró en primera persona ciertos episodios relacionados con la Reina Letizia que finalmente no han visto la luz. A pesar de que el rumor ha ido cogiendo cada vez más peso, Laurence Debray asegura que no es así. El padre de Felipe VI ha sido totalmente sincero, pues su objetivo no era relatar su vida personal, sino dejar claro cuál ha sido su papel como jefe de Estado.
La Reina Letizia en Salamanca. (Foto: Gtres)
Laurence considera que, en las 512 páginas, la parte privada de don Juan Carlos ocupa un porcentaje muy bajo porque la idea era dejar testimonio de sus proyectos al frente de la institución. En sólo cinco días se han vendido más de 40.000 ejemplares de Reconciliación, así que el abuelo de la princesa Leonor puede darse por satisfecho.
No hay censura en ‘Reconciliación’
Un equipo de la agencia Gtres ha entrevistado a Laurence Debray durante su firma de libros y la autora ha respondido a la gran pregunta. Cuando ha escuchado hablar de la supuesta parte que censuraron en Reconciliación sobre la Reina Letizia, ha declarado: «Eso lo he aclarado en un programa con Susanna Griso. No, no ha habido censura. Es sólo que el libro era muy espeso y había que reducirlo un poco porque teníamos muchas repeticiones».
Las memorias del Rey Juan Carlos en una librería. (Foto: Gtres)
Laurence está orgullosa de su trabajo porque siente que ha conseguido dar forma a la biografía de Juan Carlos. Considera que tenía delante una historia tan extensa como interesante, así que ha tenido que seleccionar bien la parte que quería transmitir a sus lectores.
«Está todo lo que queríamos que fuera, hay sobre 500 páginas de política, transición… y una mínima parte sobre el lado personal», comenta al respecto.
¿Cómo se encuentra Juan Carlos I?
Laurence Debray ha explicado que la última vez que vio a Juan Carlos I fue a finales de octubre, piensa que no son amigos porque es «complicado ser amigo de un Rey, pero sí es un buen cómplice». La escritora asegura que su compañero de proyecto está al tanto de todo lo que se ha dicho en España sobre su libro. A pesar de vivir fuera del país, está siguiendo de cerca los comentarios que ha generado su obra y está contento con el resultado.
«Es un hombre tenaz, fuerte y está muy bien de ánimo», explica Debray. También ha reconocido que le gustaría verle por España pronto. Por eso nos preguntamos, ¿quiere decir esto que don Juan Carlos está preparando su regreso?