En medio de toda la polémica generada tras la publicación de las fotografías de Bárbara Rey con Juan Carlos I, el padre del actual monarca ha aparecido en Sangenjo (Galicia), el pasado 4 de octubre. No es algo llamativo que el que fuera jefe de Estado haya acudido a las regatas del lugar mencionado, pero lo que sí que ha llamado la atención ha sido la compañía que ha elegido esta vez. Y es que además de asistir junto a su hija, la infanta Elena, también ha invitado a Laurence Debray, biógrafa y transcriptora de sus memorias, las cuales llevarán el título de Reconciliación y que saldrán a la venta a comienzos del próximo año.

La existencia de las memorias señaladas sumado a la llegada de estas últimas fotografías han generado un gran interés alrededor de Debray. Nació en París en 1978 y es hija de dos intelectuales: el filósofo francés Régis Debray y la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos. Estudió Historia y Literatura y, posteriormente, Comercio. Más tarde, se licenció en Economía pero, en esta ocasión, lo hizo en Londres. Pese a esta formación, finalmente su trayectoria no estuvo dedicada al mundo empresarial, y dirigió su carrera al periodismo y la escritura.

Se mudó a España cuando era muy joven, pero lo cierto es que siempre sintió una gran admiración por nuestro país gracias al Rey Juan Carlos. En Hija de revolucionarios, el libro que lanzó en 2017, reconoció que tenía hasta pósters del monarca en su habitación, ya que consideraba que era «tan apuesto como un actor de Hollywood». Por otro lado, su pasión también quedó reflejada en su tesis doctoral La forja de un rey, donde narró la vida personal y profesional del monarca de entonces.

En cuanto a su vida privada, está casada con Emilie, el hijo de Jean-Jacques Servan- Schereiber, un conocido ensayista y director de periódicos muy conocido en Francia. Tienen dos hijos en común. En las redes sociales, Laurence es muy activa y suele compartir su día a día con sus seguidores. Además, es bastante común que las utilice para felicitar al Rey emérito por sus logros deportivos o cumpleaños.

Su otra sonada aparición pública

Además de su visita a Sangenjo, otra de sus apariciones públicas más sonadas ocurrió el 6 de abril de este mismo año. Con motivo de la celebración de la bautizada como la boda del año, Laurence acudió al enlace matrimonial de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Aunque fue un evento en el que se reunieron varios miembros de la Casa Real española, la escritora intentó en todo momento mantenerse en un discreto segundo plano. Tanto es así que en un principio nadie se percató de su presencia, ya que en las fotografías aparecía cinco peldaños más atrás del Rey emérito.

Sobre las memorias del Rey Juan Carlos

Aunque todavía no hay fecha oficial de publicación, Reconciliación ya es una realidad. Laurence Debray ha hablado sobre esta obra en ¡Hola! y se ha mostrado muy orgullosa del resultado. «Es el libro de la verdad. Está en lo verdadero. Intenta transmitir a los españoles y a las jóvenes generaciones cuál fue su trayectoria y que se le pueda conocer un poco más de manera personal y no únicamente institucional. Se titula Recon­ciliación, que me parece un excelente título, porque es su objetivo hoy», decía.