El Rey Juan Carlos ha reaparecido públicamente este 4 de octubre poco después de que Bárbara Rey estallase contra él en un programa de televisión. El que fuera jefe de Estado continúa en Sangenjo (Galicia) disfrutando de las regatas, así como de su familia y amigos. Ha llamado especial atención que Juan Carlos I haya invitado a su biógrafa, la francesa Laurence Debray.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes, Laurence Debray se ha mostrado de lo más integrada en el círculo del Rey emérito. Además, se ha podido ver cómo ha conversado de una manera distendida con la infanta Elena, quien también se encuentra en el citado lugar aprovechando la estancia de su padre en España.

Juan Carlos I navegando en el Bribón. (Foto: Gtres)

Una inminente biografía

Laurence Debray no es sólo la biógrafa del Rey Juan Carlos, sino que se ha convertido en una más en el entorno del padre de Felipe VI. Hace unos días salía a la luz una noticia que está generando una gran expectación. El Rey emérito está preparando sus memorias bajo el título de Reconciliación. Se trata de una biografía que está bajo las directrices de la escritora francesa.

Laurance Debray y la infanta Elena. (Foto: Gtres)

Juan Carlos I comenzó a escribir sus memorias hace más de dos años. «Le ayudo. Es un proyecto de largo recorrido, todavía en construcción. No está acabado aún y no se va a publicar ahora ni en breve. No hay fecha de lanzamiento. Según su leal saber y entender, él decidirá cuándo se terminará y se publicará», contó Laurece Debray.

La infanta Elena conversando con Laurance Debray. (Foto: Gtres)

«Trata de toda su vida, desde su infancia hasta hoy día. No hace más hincapié en un periodo que otro, habla de todo por igual, tanto desde el punto de vista del hombre de estado como desde el punto de vista personal», añadió Debray en ¡Hola!.

Un momento complicado

Estas imágenes han visto la luz después de que Bárbara Rey arremetiera en directo en Espejo Público contra Juan Carlos I. La vedette ha entrado a través de una llamada en el espacio presentado por Susanna Griso y no ha dudado en dar su opinión en medio de la polémica en la que se ha visto envuelta. «El que puede defender y poner las cartas sobre la mesa vive con muchos millones fuera de España», ha dicho molesta.

Y es que desde que la revista holandesa Privé publicó las imágenes en las que aparecía besándose con el Rey Juan Carlos, su nombre no ha parado de acaparar distintos titulares. Unas fotografías que facilitó Ángel Cristo Jr., hijo de la actriz.