Las imágenes de Bárbara Rey besándose con el rey Juan Carlos han causado un gran revuelo internacional. De esta manera, el material facilitado por Ángel Cristo Jr. a la revista holandesa Privé, ha colocado en la primera plana mediática a la vedette y al que fuera jefe de Estado. Sin embargo, esas imágenes en actitud cariñosa no ha sido lo único que ha trascendido porque también existen unas conversaciones entre ellos en las que hablan de algunos rostros conocidos de la crónica social. De hecho, el nombre de Jaime de Marichalar aparece en dichos audios. Fue durante la emisión del 27 de septiembre en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, cuando se dio a conocer esto último mencionado.

Juan Carlos sobre Marichalar

En un fragmento, Bárbara le pregunta a Juan Carlos I por la infanta Elena y su romance con Jaime de Marichalar: «O sea, que yo me tengo que enterar por las revistas que se casa tu hija. Lo pone en el ¡Hola!», le comentaba. «Lo que te puedo decir, entre tú y yo, es que sale con ese chico. Lo que pasa es que no lo quieren anunciar. Anunciar la boda, ¿comprendes?», respondía Juan Carlos I. «Este chico es muy majo y tú me dijiste que te gustaba y te caía bien. Pero estas cosas son muy delicadas», apuntaba la actriz. «Yo creo que Elena está más o menos encauzada con el tío ese, con el Marichalar ese. Veremos a ver qué sale…», sentenciaba el padre del Rey Felipe VI.

Jaime de Marichalar en un evento. (Foto: Gtres)

La reacción de Jaime de Marichalar

Ahora, el ex marido de la infanta Elena ha reaparecido en Madrid para acudir a la presentación del libro Guía para vivir sanos 120 años de Manuel de la Peña. Una vez terminó el evento se dirigió hasta un vehículo privado y en ese transcurso tuvo que enfrentarse a los medios de comunicación. Al ser preguntado por lo descrito en las líneas anteriores optó por la misma fórmula de siempre: la del hermetismo. Sin mediar palabra alguna, comportamiento habitual en Jaime de Marichalar, se adentró en el interior del vehículo.

Jaime de Marichalar en un acto. (Foto: Gtres)

Ángel Cristo Jr. se pronuncia

Durante su intervención en ¡De Viernes!, Ángel Cristo Jr. explicó que va a ir hasta el final con todo este asunto. «He vivido una adolescencia marcada por vivencias, por situaciones que no me pertenecían. Si mi madre o mi hermana quieren mentir al juez, adelante… Yo ya no espero nada de ellas. Siento vergüenza porque esta situación se haya dado, pero hay que contar la verdad», expresaba.

Ángel Cristo Jr. en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

En cuanto a Bárbara Rey, que se ha refugiado en su Murcia natal, se ha conocido que emprenderá las acciones legales necesarias tras verse envuelta en este escándalo de índole internacional.