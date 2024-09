Bárbara Rey se refugia en Murcia en medio de la polémica: su reacción frente a los medios

Bárbara Rey se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la crónica social de nuestro país tras la publicación de las imágenes junto a Juan Carlos I. Unas fotografías facilitadas por su hijo, Ángel Cristo Jr., a la revista holandesa Privé en la que aparece el padre del Rey Felipe VI en actitud cariñosa junto a la vedette. Si bien en un primer momento la actriz hizo declaraciones al respecto, ahora ha optado por una actitud completamente diferente cuando se ha encontrado con los medios de comunicación en la calle, dado que ha optado por un silencio absoluto.

Durante la emisión de Vamos a ver, Bárbara ha entrado en directo. Sin embargo, ha declinado hacer cualquier tipo de comentario. Se ha limitado a decir: «Un beso para todos».

Bárbara Rey en Murcia. (Foto: ‘Vamos a ver’)

Se refugia en Murcia

Bárbara se ha refugiado en su localidad natal, Totana (Murcia), donde pasó el fin de semana acompañada de amigas de la infancia. Tras unos días complicados y estando en el ojo del huracán se ha dejado ver tomando una limonada en una cafetería ataviada en un vestido rojo con lunares blancos. Como accesorio, Rey ha lucido unas enormes gafas de sol con las que ha ocultado su rostro.

Bárbara Rey en Murcia. (Foto: ‘Vamos a ver’)

Las declaraciones de Bárbara Rey

Nada más hacerse públicas las imágenes junto a Juan Carlos I, Bárbara Rey reaccionó. «No voy a hablar nada al respecto, lo consultaré con mi abogada. No sabía nada de esto. Me he quedado… En fin. No sabía yo que podían llegar hasta este extremo, qué vergüenza, en fin, no tengo nada que decir», dijo en Espejo Público. «Con esto demuestra quién es y cómo es (en referencia a su hijo). Y cómo ha sido toda la vida. Hasta aquí, gracias», añadió.

Bárbara Rey en un evento. (Foto: Gtres)

Esas no fueron las únicas palabras de Bárbara Rey ante el escándalo en el que se ha visto envuelta. «Voy a hacer lo mismo que he hecho hasta ahora, utilizar la justicia. Estas fotos son mías, pertenecen a mi privacidad y mi hijo las ha sacado sin mi permiso», reveló a Vanitatis. También quiso aclarar que su hijo nunca hizo esas fotos. «Nunca imaginé que fuera a hacerlas públicas y, peor aún, que fuera a hacer uso de ellas», explicó, completamente rota.

Por su parte, Ángel Cristo Jr., también se ha pronunciado al respecto en una entrevista en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. El que fuera concursante de Supervivientes aseguró que va a llegar hasta el final, dando así por rota la relación con su madre. «He vivido una adolescencia marcada por vivencias, por situaciones que no me pertenecían. Si mi madre o mi hermana quieren mentir al juez, adelante… Yo ya no espero nada de ellas. Siento vergüenza porque esta situación se haya dado, pero hay que contar la verdad», indicó.