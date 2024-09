Bárbara Rey se ha convertido en la protagonista de este 25 de septiembre tras salir a la luz unas imágenes de ella en actitud cariñosa con don Juan Carlos I en la revista Privé. Nada hacía presagiar que este movimiento, orquestado por su hijo Ángel Cristo Jr., se produciría y, sin embargo, es ya una realidad. Tras conocerse este material, la vedette ha reaccionado y ha asegurado que está en shock.

«No voy a hablar nada al respecto, lo consultaré con mi abogada. No sabía nada de esto. Me he quedado… en fin. No sabía yo que podían llegar hasta este extremo, qué vergüenza, en fin, no tengo nada que decir», ha indicado en un primer momento. «Con esto demuestra quién es y cómo es. Y cómo ha sido toda la vida. Hasta aquí, gracias», ha sentenciado en Espejo Público, espacio en el que ha entrado a través de una llamada.

Bárbara Rey, cabizbaja. (Foto: Gtres)

Esas no han sido las únicas palabras de Bárbara Rey. «No tengo palabras. Voy a hacer lo mismo que he hecho hasta ahora, utilizar la justicia. Estas fotos son mías, pertenecen a mi privacidad y mi hijo las ha sacado sin mi permiso», ha revelado a Vanitatis. También ha querido aclarar que su hijo nunca hizo esas fotos. «Nunca imaginé que fuera a hacerlas públicas y, peor aún, que fuera a hacer uso de ellas», ha explicado.

Bárbara Rey en Marbella. (Foto: Gtres)

Con este mensaje Rey hace referencia a un robo que sufrió en el trastero de su propiedad donde guardaba varias imágenes de su vida privada. Cabe reseñar que a este espacio sólo habría tenido acceso su hijo.

Ángel Cristo Jr., Bárbara Rey y Sofía Cristo. (Foto: Gtres)

La reacción de Sofía Cristo

Sofía Cristo, que tampoco tiene ya relación con su hermano, también se ha pronunciado al respecto. «Como se pueden ser tan malísimas personas y tan malnacidos», ha estallado en directo en Espejo Público. La DJ ha confirmado que el 26 de septiembre estará presente en el plató para hablar largo y tendido de este asunto que ha salpicado por completo a su familia. «Lo único que sé es que mañana estaré ahí con vosotros», ha añadido.

Sofía Cristo en el programa ‘Espejo Público’. (Foto: Atresmedia)

Una guerra mediática sin precedentes

Ángel Cristo Jr. y Bárbara Rey siempre han mantenido una relación estrecha. Sin embargo, en noviembre de 2023 todo cambió. El que fuera concursante de Supervivientes realizó su primera entrevista en televisión, en ¡De Viernes!, espacio en el que habló de su pasado familiar y en el que arremetió contra su progenitora. Ese fue el principio del fin. Tras esta primera intervención se sucedieron otras tantas más, lo que ha ido provocando un mediático distanciamiento familiar.