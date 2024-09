El Rey Juan Carlos I, decidido a escribir sus memorias

Aunque no ha sido hasta ahora cuando ha visto la luz esta información, lo cierto es que la idea de escribir sus memorias lleva revoloteando por la cabeza del Rey Juan Carlos I mucho tiempo. De hecho, en un principio iba a ser el periodista Carlos Herrera quien escribiera el libro. El comunicador pasó un año y medio reuniéndose con el monarca en el Palacio de la Zarzuela antes de que Don Juan Carlos se trasladara a los Emiratos Árabes, y además realizó dos viajes a Abu Dabi para afinar los últimos detalles de la biografía. Durante ese tiempo, redactó los primeros borradores. Sin embargo, el proyecto parece haberse detenido, aunque no sabemos si por la decisión más reciente del Rey Juan Carlos de escribir él mismo o no.

El Rey Juan Carlos crea una fundación con sus hijas

La noticia de la memorias del Rey Juan Carlos I llega el mismo día que ha trascendido que el ex monarca ha creado una fundación con sus hijas, las infantas Elena y Cristina, para centralizar su patrimonio y dejárselo en herencia a ellas. Aunque no han trascendido demasiados detalles acerca de esta organización, el objeto marcado por la fundación sería dar a conocer la figura de Don Juan Carlos mediante la financiación de actividades educativas y culturales.

Con esta fundación el Rey Juan Carlos I aprovecharía la legislación de Emiratos Árabes Unidos por la cual los herederos pasan a controlar el patrimonio de una sociedad una vez fallezca el progenitor y presidente de la entidad, sin que tenga que hacerse pública la identidad de ninguno de ellos. Un movimiento que garantiza que las infantas accedan a su millonario patrimonio pero que excluye a Felipe VI. El Rey Felipe VI y la princesa Leonor, cabe recordar, renunciaron a cualquier herencia que les pudiera dejar don Juan Carlos en abril de 2019.