La confesión del padre de Laura Ponte: «Tuve un ictus y el Rey Juan Carlos me ofreció su UVI móvil»

El reconocido periodista gallego José Manuel Ponte, padre de la modelo Laura Ponte, ha publicado su libro de memorias. Tiene 82 años y considera que está en un buen momento para contar cómo fue su incursión en la Familia Real, pues nunca ha escondido que es de ideas republicanas. Su hija se casó con el aristócrata Beltrán Gómez-Acebo, hijo de la infanta Pilar de Borbón y primo de Felipe VI cuando Juan Carlos I todavía era Rey de España. De hecho fue el quien le ayudó durante el incidente que tuvo lugar en la celebración.

José Manuel Ponte, durante una entrevista que ha dado para promocionar su última obra, ha declarado: «Tuve un ictus en la boda de mi hija y el Rey Juan Carlos me ofreció su UVI móvil». Afortunadamente este suceso no acabó mal, pero es una anécdota que ningún familiar ha conseguido olvidar. «Me empecé a encontrar mal y sabía que me estaba dando un ictus porque soy hipertenso, mi padre hipertenso, mi tío es hipertenso y era evidente», ha comentado al respecto.

José Manuel Ponte, con Juan Carlos I y la Reina Sofía. (foto: Gtres)

Intrigas provincianas y otros entretenimientos, la autobiogrfía de José Manuel Ponte, pondrá encima de la mesa los aspectos más desconocidos de su trayectoria personal. No solo desvelará lo que sucedió con Jaun Carlos I durante la boda de Laura, también tiene mucho que contar sobre otras personalidades como Fraga o Carmen Thyssen.

El padre de Laura Ponte rechazó la ayuda de Juan Carlos I

Beltrán Gómez-Acebo y Laura Ponte se casaron el 18 de septiembre del 2004 en la parroquia del Palacio de la Granja. 20 años más tarde todavía siguen saliendo a la luz datos curiosos sobre este evento tan destacado.

El padre de la novia acaba de develar en El Mundo que tuvo un problema de salud durante la ceremonia, pero se negó a recibir la ayuda de Juan Carlos I.

Según ha contado, Jaime de Marichalar, quien por aquel entonces todavía estaba casado con la infanta Elena, fue testigo de todo en primera persona.

Laura Ponte, en su boda. (Foto: Gtres)

«Sentí que me moría. Marichalar me miró de arriba abajo y mi consuegra me preguntó qué me pasaba, yo dije que me había torcido un tobillo», empieza diciendo. Después ha explicado el motivo por el que no aceptó la propuesta del padre del Rey Felipe. «Los Reyes estaban en primera fila y Juan Carlos me dijo que tenía a mi disposición su UVI móvil militar. Le dije que prefería la Seguridad Social».

El escritor ha contado que no pudo ausentarse del banquete. No quería saltarse las normas y que su hija quedara en mal lugar. «Por lo visto, por protocolo no puede estar vacío el sitio al lado de la Reina, así que me quedé. En un momento no podía más».

La baronesa Thyssen también estuvo implicada

La baronesa Thyssen, en un evento. (Foto: Gtres)

Tal y como ha relatado José Manuel Ponte, se vio obligado a pedir ayuda a la baronesa Thyssen, pues no sabía cómo enfrentarse a su problema de salud sin que el resto de invitados se diera cuenta. «Tuve que estirar las piernas y le di ala baronesa», comenta. La empresaria notó que el problema era más grave de lo que parecía y le recomendó que se marchase al hospital.

«Al llegar a urgencias, la gente del centro de Segovia me gritaba desde los bares:¡Viva la República!’. Estuve ingresado tres días y nadie se enteró por qué era», ha declarado en el medio citado anteriormente. Esta impactante confesión es solo una muestra de lo que podrá leerse en su libro.