3 de julio de 2020. Ese fue el día que Carmen Cervera dejó a merced de su primogénito, Borja Thyssen, su legado artístico como vicepresidenta vitalicia en el Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza FSP, el máximo organismo de dirección de la institución pública. O eso pensó. «Borja será el vicepresidente del Museo Thyssen cuando yo deje el cargo», fueron sus palabras.

Carmen nombró a su hijo patrono del Museo Thyssen-Bornemisza con una clara intención de que fuera su vástago quien siguiera sus pasos en la pinacoteca llegado el momento de su fallecimiento, u otro que motivara el cambio. Sin embargo, esta decisión no depende solo de ella. Para que Borja Thyssen suceda a su madre como vicemandatario, es necesaria una votación en el Patronato que apruebe la alteración de los Estatutos del museo público, que en 2023 cumplió treinta años desde su creación. Esto se debe a que, al menos de momento, el puesto vitalicio de Cervera no es hereditario, lo que implicaría que se acabara la injerencia de la familia en la misión del museo, de no llevarse a cabo lo anterior.

En la actualidad, los documentos, que datan del 25 de septiembre de 2017, establecen que si un miembro de la familia Thyssen-Bornemisza debe ser nombrado para cubrir una vacante dentro del Patronato, la elección «es realizada por los Patronos», se entiende, en su totalidad. Y hasta ahí bien. Pero hay más. Sobre esa misma premisa, el texto destaca que «si el puesto se produce por la renuncia» -no hay rastro de su muerte-, de la baronesa, es ella quien tiene derecho por sí misma a nombrar a un miembro de su familia como sucedor, eso sí, en calidad de Patrono. En ningún caso, de vicepresidenta/e -la presidencia la ostenta el ministro de Cultura-. Y es que «una vez la Baronesa Thysse-Bornemisza deje de ostentar la condición de vicepresidenta, este cargo dejará de existir».

Así, una primera conclusión sería que Carmen Cervera, al menos de momento, no puede disponer de su herencia museística a su libre albedrío (ni tampoco Borja Thyssen). Pero ¿Y si se produjera esa variación necesaria del reglamento? ¿Quién estaría detrás, entonces, del supuesto ascenso de Borja Thyssen dentro de la gestora del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza? El Patronato está conformado por doce patronos: cuatro en razón de su cargo, los patronos ex-officio -Ernest Urtasun como ministro de Cultura, y otros tres altos cargos del mismo ministerio y el de Hacienda-; cuatro nombrados por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto; y otros cuatro nombrados por la familia Thyssen-Bornemisza. Entre estos últimos, se encuentra actualmente la propia baronesa y Borja Thyssen, el abogado Miguel Klingenberg, que hasta mayo de 2023 fue Director General de Asuntos Legales y miembro del Comité Ejecutivo de Repsol, y Francesa Thyssen.

Francesca es hija de Hans Heinrich von Thyssen-Bronemisza, el tercer marido de Tita Cervera, y es precisamente en su grado de consanguinidad con el barón, donde podría radicar un primer problema de Borja para hacerse con el título de vicepresidente de la Fundación Thyssen y heredar así, esta parte del legado de su madre. Porque sí, aunque no hay indicio alguno de que vaya a hacerlo, lo cierto es que Francesa podría reclamar si quisiera, de igual forma, el puesto en cuestión.

La relación entre la baronesa Thyssen y su hijastra, y entre ésta última con Borja, es actualmente más que cordial. No obstante, no siempre ha sido así y el rencor, es de sobra sabido, es un sentimiento que se asocia con la memoria. Durante mucho tiempo, ambas mujeres y un joven Borja, estuvieron enfrentados por las colecciones de la familia, y en concreto, por la galería sito en el madrileño Paseo del Prado. De hecho, en una entrevista, Francesa llegó a manifestar que Tita y Borja solo pensaban en el dinero y que ninguno de los dos «tienen conocimiento del arte». «Lo usan solamente como un medio para mejor su posición social y su prestigio. Su criterio no está formado por conocimientos académicos o de crítica de arte, está basado en su dudoso gusto personal», fueron sus palabras.

Y ¿Qué hay del resto de miembros del Patronato?

Fue Francesa Thyssen quien propuso a Miguel Klingenberg para formar parte del Patronato, lo que hace pensar que su voto, de producirse la consulta, iría en concordancia al de la aristócrata miembro de la familia imperial de Austria. Por lo que respecta al resto de miembros, Borja -y Carmen Cervera, por ende-, podrían toparse con alguna que otra negativa. La de los mismos, quizás, que no mostraron su total conformidad con el hecho de que el madrileño entrara a formar parte de la entidad en 2020.

La entrada de Borja en el Patronato provocó, cabe recordar, la dimisión inmediata de Miguel Satrústegui como patrono gubernamental del museo por «disconformidad», y la puesta sobre la mesa de varios episodios de Borja para con la pinacoteca. Ejemplo de ello es su polémica entrada al museo en 2009, enfurecido y acompañado de su abogado y un notario, reclamando a los operarios que descolgaran dos cuadros que según él le pertenecían. Los cuadros eran Mujer con niños junto a una fuente, de Francisco Goya, y El bautismo de Cristo, de Corrado Giaquinto, que su padre le regaló a Borja cuando este fue bautizado en Nueva York.

A razón de este episodio, Borja Thyssen se querelló contra su madre, pero la justicia dictaminó que Borja no había aportado documentación suficiente para acreditar la propiedad de los lienzos.

2024, un año clave

«Borja será el vicepresidente del Museo Thyssen cuando yo deje el cargo». Esta frase de Carmen Cervera queda ahora muy en el aire, y el motivo no es otro, al margen de lo anterior, que sus últimas declaraciones sobre este asunto. En una entrevista reciente, la baronesa dejó entrever que podría ser una de sus mellizas, Carmen, quien la sucediera finalmente en todo lo que tiene que ver con su cargo en el Museo Thyssen en lugar de su hijo. «Puede ser. Ella estudia y estudia. Es una estudiante brillante. He hecho cantidades de testamentos. Cuando cambia la vida, vas cambiándolos», dijo.

Para que esto ocurra, la joven, que el próximo mes de julio cumplirá su mayoría de edad, tendrá que pasar por el proceso ya detallado, pero, primero, entrar a formar parte del Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza FSP, lo que abriría un nuevo conflicto de intereses. Si Carmen se une al órgano de la entidad por decisión de su madre, otro de sus patronos debe salir. Y la gran pregunta es: ¿Quién?

Todos los Patronos, salvo los ex-officio, son nombrados por un período de cuatro años desde el momento en que su posición toma efecto, y curiosamente este 2024, se cumple el período de Borja Thyssen en el organismo ¿Será reelegido el madrileño o, por el contrario, ocupará su hermana su cargo actual? Habrá que esperar a que el Patronato, conforme a las prescripciones estatutarias, celebre una reunión para tratar este asunto que, según dejó constancia LOOK, hace varios días, preocuparía en exceso al único hijo varón de Carmen Cervera.

En el último año, el Patronato ha celebrado tres reuniones cuyos asuntos aprobados no tienen nada que ver con la alteración de los Estatutos del museo público, ni con ningún cambio o reelección de sus miembros.