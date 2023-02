Juntos y sin querer hacer declaraciones, Borja Thyssen y Blanca Cuesta han llegado a primera hora de la mañana al Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid. El matrimonio estaba citado este 14 de febrero, Día de los Enamorados y se enfrenta a tres años de prisión y una multa de un millón de euros por un presunto fraude de más de 300.000 euros a Hacienda que data del año 2010.

El matrimonio se ha mostrado tranquilo y sereno, aunque no ha querido hacer comentarios. Borja y Blanca han llegado al Juzgado en actitud cómplice y en compañía de su abogado. Justo ayer, el hijo de la baronesa Thyssen reaparecía en Madrid, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza para estar presente en la inauguración de la exposición Lucian Freud junto a su hermana Francesca, una cita importante para la pinacoteca, que se ha podido llevar a cabo en colaboración con la National Gallery de Londres.

A pesar de que el matrimonio ha acudido al Juzgado tal como se les había citado, finalmente, el juicio se ha cancelado. Fuentes jurídicas de la defensa de Borja y Blanca han presentado un informe pericial nuevo del que las partes no tenían constancia y entonces han pedido que se posponga el juicio. Por el momento, no se tiene constancia de cuándo tendrán que comparecer de nuevo los Thyssen.

La pareja declaró una ganancia patrimonial de más de 2,2 millones de euros por la venta de unas participaciones sociales, pero, según apunta el fiscal encargado del caso, la ganancia que Borja y Blanca obtuvieron fue de más de tres millones y medio de euros, por la venta de una villa en Ibiza. Al parecer, el matrimonio simuló que una parte de la transacción correspondía a una sociedad que estaba inactiva, con lo que, presuntamente, ocultó a Hacienda una cantidad de 1.586.037,39 euros. Por este motivo, según el fiscal, el matrimonio Thyssen dejó de tributar más de 300.000 euros.

En el escrito presentado por el fiscal se explica que en el mes de febrero de 2010 se llevó a cabo la transmisión de las participaciones de la sociedad Cas Capetó S.L. mediante varias escrituras de compraventa, en concreto, tres, que se otorgaron a los tres partícipes de la sociedad. Estos tres titulares eran, Borja Thyssen, Blanca Cuesta y la sociedad Caribean Breeze. El hijo de Tita Cervera contaba con un 50% de la sociedad, su mujer un 40% y la citada entidad con el 10% restante.El activo principal de esta sociedad era una propiedad en Ibiza, pero no tenía personal contratado, ni tampoco desarrollaba actividad económica.

Tal como ha trascendido, el importe de la operación ascendió a 9,7 millones de euros, que se ingresaron de manera íntegra en una cuenta a nombre de Borja Thyssen. En el año 2010, el matrimonio presentó la declaración de la renta conjunta y declaró que la venta les había proporcionado un beneficio de más de 2,2 millones de euros y, supuestamente, no declararon el 1,6 millones restantes. Esta ocultación se habría hecho a través de la venta de las participaciones de la sociedad Caribean Breeze S. L., que, según la Fiscalía, es una sociedad inactiva.

No es la primera vez que Borja Thyssen se enfrenta a un juicio por problemas con Hacienda. A finales del año 2019 fue absuelto de un presunto delito de fraude fiscal por el que le pedían tres años y cuatro meses de cárcel por no tributar 592.557 euros en 2007. En aquel momento no se pudo demostrar que durante aquel ejercicio había sido residente en España.