Los looks de la boda de la infanta Elena y Jaime de Marichalar que hoy siguen vigentes

Antes de que doña Letizia fuese considerada como la mujer de la realeza española mejor vestida, otros miembros de la Casa Real, como las infantas Elena y Cristina o doña Sofía de Grecia, se ceñían a la moda de su época. Sus outfits, durante década de los 90, son el claro ejemplo de que la moda es cíclica.

La Familia Real en la boda de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. / Gtres

Basta un breve vistazo a los looks que llevaron las invitadas a la boda de la infanta Elena, para comprobar que la estética noventera se ha adueñado de las calles en nuestros días. Pero no solo las prendas de invitada triunfan. Hay otros diseños como las botas cowboy o los corsés, que también están en pleno auge. Si a eso le sumamos que la moda vintage arrasa en cuanto a tendencia, se puede afirmar que vivimos en un continuo revival.

Los looks de la boda de la infanta Elena en los que inspirarse hoy en día

Elena, hija mayor del Rey Juan Carlos I de España, se casó con Jaime de Marichalar el 18 de marzo de 1995. El matrimonio tuvo lugar en la Catedral de Sevilla. La boda fue un evento real, con la presencia de numerosos miembros de la realeza europea y figuras importantes de la sociedad española. Elena lució un elegante vestido de novia diseñado por Petro Valverde. El diseño era clásico pero refinado, con mangas francesas y de estilo princesa en organza de seda natural de color marfil con bordados y velo de tul. Pero no fue la única que destacó en su día. Hay otros diseños que son una lección de estilo, y que todavía siguen vivas casi 30 años después.

De los modelitos más recordados está el de su hermana Cristina de Borbón. En él incorporó una mantilla, por no hablar del vestido que, 29 años después, cumple con todos los requisitos necesarios para ir vestida con clase a una boda de día. No hay duda, el color rojo es perfecto para las invitadas, especialmente cuando es primavera. Es un tono sofisticado y favorece a todos los tipos de piel. Así, no es de extrañar que la Infanta se decantara por él.

La infanta Cristina en la boda de su hermana, Elena. / Gtres

Llevó un vestido de largo kneedi, a la altura de la rodilla. Tiene una falda de tablas con volumen que es atemporal. Queda entallado al cuerpo, y del pecho salen unos pliegues que ayudan a dar forma a la silueta. Sin embargo, no todas las miradas se centraron en el vestido. Cristina deslumbró con su calzado, unos zapatos Mary Janes de punta cuadrada cerrada, con correa de tobillo, y un tacón grueso de poca altura. Este zapato es una de las tendencias más vistas (y adoradas) de los últimos años que está arrasando en el street style de las semanas de la moda.

Por su parte, doña Sofía optó por un vestido azul de gasa del sevillano Toni Benítez, que combinó con mantilla y la falsa Peregrina. Porque la boda de la infanta Elena fue, sin duda, una oda a las mantillas y las infantas Pilar y Margarita también llevaron este accesorio tan español.

La reina Sofía y el príncipe Felipe durante la boda de la infanta Elena. / Gtres

El vestido de Sofía cumple dos requisitos fundamentales para cualquier madrina: la elegancia y la discreción. Ya que su color azul empolvado resulta ideal sin ser demasiado llamativo. Además, gracias a sus líneas simples y su tono liso se adapta a todas las temporadas y, pasen los años que pase, siempre está de moda. Por otro lado, el corte evasé, hace que la cintura se vea más estrecha y, por lo tanto, consigue resaltar la figura sin potenciar en exceso las caderas.

Lo mejor de los estilismos de Sofía y Cristina es que llevan collares de perlas y este complemento se lleva mucho hoy día. Lo dicen las expertas en moda y lo confirma Zara, que ha lanzado una colección de bisutería que tiene muchos accesorios recubiertos de perlas.

El vestido bicolor que llevó Margarita de Bulgaria y que sigue de moda

Simeón y Margarita de Bulgaria, a la salida de la Catedral de Sevilla, donde se casó la infanta Elena. / Gtres

Margarita de Bulgaria llevó un vestido blazer, de color negro, con solapas blancas, que es de las pocas prendas más atemporales que hay. Una prenda que se ha postulado a lo largo de las décadas como un imprescindible de los armarios más destacados. Esta temporada, vuelve para revolucionar los estilismos de fiesta. El suyo es un outfit en una versión entallada marcando la cintura como en el New Look de los años 50, pero hoy hay versiones con hombreras marcadas o de corte oversize.

Por su parte, los zapatos negros de punta afilada son un clásico atemporal en el mundo de la moda. Son versátiles y elegantes, lo que los hace adecuados para una amplia gama de ocasiones, desde eventos formales hasta situaciones más casuales. Además, su diseño estilizado puede complementar y realzar diversos conjuntos, ya sea un traje formal o un conjunto más informal como unos vaqueros. Por estas razones, han mantenido su popularidad a lo largo de los años y continúan siendo una opción de calzado muy apreciada.

Para terminar, los guantes como accesorio experimentaron un resurgimiento en popularidad en la década de 1990, con estilos que iban desde los guantes de cuero hasta los guantes largos y elegantes que complementaban diversos conjuntos.

En cuanto a la actualidad, el uso de guantes como accesorio ha continuado en la moda contemporánea, aunque con variaciones en los estilos y las formas en que se usan. Los diseñadores y las marcas han reinterpretado este accesorio en diversas formas, desde los elegantes y formales hasta los más informales y deportivos.