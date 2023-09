Vuelven las tendencias que lo petaron en el 2010: rescata todas estas prendas que harán que tus looks sean los más especiales

Ya sabemos que la moda es cíclica. Por esto el consejo es guardar las prendas aprovechables en casa, ya que te las pondrás seguramente más adelante y siempre estarás de moda. Y vuelven las tendencias que lo petaron en el 2010.

Debes anotar bien para ir a comprarlas o rescatarlas del armario y están lo más in.

Las tendencias que lo petaron en el 2010

Los pitillo

Seguro que tienes vaqueros pitillo y bien estrechos de hace tiempo. los dejaste ahí y ahora ya te los puedes poner de nuevo. Dejan entrever tu figura y se adaptan a todo tipo de cuerpos. Si tienes las piernas más delgadas, estás de enhorabuena porque te sentarán mucho mejor.

Vestidos de piel y cuero

Los hemos visto en las celebrities y modelos. El Little Black Dress vuelve y lo mejor es que aporta ese toque más sexy que puedes ofrecer. El cuero es fuerza y valentía, de manera que nos viste mucho más seguras. Se llevan los de piel y de su imitación.

Asos

Faldas vaqueras largas

En este caso, ya no se trata de la moda de los 2010 si no de los 80 y 90 cuando llevábamos esas faldas denim algo más largas. Parecían diseños algo imposibles pero resulta que nos las poníamos igual y ahora hay variedad de ellas tanto ajustadas, rectas, como algo más vaporosas.

Cardigans

Es cierto que no se han ido nunca. Pero ahora se llevan más estilo rebeca y de distintos colores. Se prefieren en otoño por aquello de llevar algo cuando refresca un poco. La última moda son las más cortas, estilo bailarina y con trenzas.

Vuelven las bailarinas

En este caso, hay zapatos que siempre están de moda. Pero es cierto que llevaban un tiempo algo aparcadas. Ahora las tenemos en diversos tonos para ir siempre bien vestida y elegante, sea con pantalones, faldas y más.

Pikolinos

Camisas de cuadros oversize

Aparecieron en el estilo más grunge de finales de los 90. No se han ido tampoco, especialmente para ellos, si bien ahora vienen con más fuerza que nunca y para todos. Aunque llevemos de nuevo los pitillo, lo oversize también se combina.

Plumas

Ya estaban un poco out y no sabíamos qué hacer con ellas. Pues ya las puedes mostrar nuevamente y no darás el cante.

Si no tienes bastante, date un repaso por tus tiendas y verás las tendencias que se llevan ahora y que seguro tienes en tu casa.