Carmen Borrego ha recibido en el día de Reyes el mejor regalo desde hace años. La hija menor de María Teresa Campos y su marido, José Carlos Bernal, han vivido el final de las vacaciones navideñas con un broche de lujo. Si hace unas horas veíamos a José María Almoguera acudiendo con su novia María a celebrar la noche de Reyes con su madre y el marido de ésta, al día siguiente no ha sido menos. De este modo, José María y su chica han compartido una especial comida familiar en el día de Reyes en un restaurante cercano al domicilio de Carmen.

Tras pasar un largo rato dentro del establecimiento, las dos parejas posaban frente a los medios a las puertas del restaurante en el que han disfrutado de la comida familiar. Al más puro estilo de María Teresa Campos junto a su hija Terelu y su nieta Alejandra en el pasado, Carmen Borrego ha sacado pecho haciendo gala de la unión familiar que ahora reina en su familia y no ha tenido inconveniente en dejarse fotografiar protagonizando una estampa inédita desde hace tiempo.

José María Almoguera y su novia en Madrid. (Foto: Gtres)

María, una más de la familia

Este buen ambiente pone de manifiesto, como no podía ser de otro modo, la buena onda que existe entre Carmen y su hijo, pero no sólo eso, sino que también ha mostrado sin tapujos la extraordinaria relación que mantiene Borrego con la novia de su hijo. María se encuentra plenamente integrada en la familia. Tanto es así, que la joven no ha dudado en compartir una fotografía, hasta ahora nunca vista de su novio y la madre de éste, cuando José María era un niño. Un gesto que pone de manifiesto la gran confianza que Carmen ha depositado en María cuando aún no se ha cumplido el primer año de la relación entre su hijo y la joven.

Publicación de la novia de José María Almoguera. (Foto: Redes sociales)

El encuentro de José María con su suegro

Éste no ha sido el primer y único encuentro familiar en lo que va de vacaciones para José Maria y su chica. Durante la semana previa al fin de año, en la víspera a la Nochevieja, María la Jerezana recibía a su padre para celebra la Navidad . Una visita que llenaba de alegría a la concursante de Gran Hermano y que ha aprovechado para disfrutar al máximo en la compañía de su progenitor.

La propia protagonista compartía una imagen en la que aparecía su padre junto a José María riendo a carcajadas y haciendo pública con orgullo la buena sintonía entre ambos. Tanta alegría y unión familiar contrasta con la distancia que Almoguera sigue marcando con su tía Terelu Campos y con su prima Alejandra Rubio. Sin ir más lejos, José María ha sido nuevamente el gran ausente en la cena de Nochebuena celebrada en casa de Terelu. Aunque el motivo que han dado para justificar esta falta ha sido que José María suele pasar esa fecha con su padre, lo cierto es que las tensiones entre Almoguera y su prima Alejandra parece que sigue haciendo mella en un posible encuentro familiar.