El deporte de invierno que se le ha resistido a la reina Letizia y enamora a Felipe VI

Pese a que la Reina Letizia es una gran aficionada de prácticas como el yoga o el pilates, que la relajan y ayudan a mantenerse en forma, parece que hay ciertos deportes a los que no termina de adaptarse. Ese es el caso del esquí, uno de los hobbies favoritos de Felipe VI, pero que a ella no termina de hacerle gracia. Al igual que ocurre con la vela, y pese a que ha acompañado a su familia en numerosas ocasiones a estaciones como la de Baqueira Beret, Astún o Candanchú, hace tiempo que no vemos a Doña Letizia calzarse unos esquís. Y es que ella no sería muy amiga de la nieve ni del frío, a diferencia de su marido, quien sí que es bastante asiduo a realizar este tipo de escapadas con sus amigos.

La Reina Letizia y el Rey Felipe esquiando en 2004. (Foto: Gtres)

Hace años que la Reina no acompaña a Don Felipe en esos planes. De hecho, desde 2017 no hemos vuelto a verla esquiando junto a su familia. Fue en 2004, antes de casarse con el entonces príncipe de Asturias, cuando él la introdujo en este «mundillo». De hecho, en aquel momento Letizia se atrevió a bromear algo nerviosa con los fotógrafos allí presentes sobre si captarían sus caídas. «¿La sacaréis, no?», les preguntaba.

Los Reyes y sus hijas, Leonor y Sofía, esquiando en Huesca. (Foto: Gtres)

El motivo por el que la Reina Letizia odia esquiar

Pese a ello, la Reina consiguió sorprender a todos con su técnica. Y, en 2005, la pareja de recién casados viajaba hasta Canadá lejos de miradas indiscretas. Los años fueron pasando, y no fue hasta el año 2017 cuando los Reyes volvieron a dejarse ver esquiando, esta vez en compañía de sus dos hijas, Leonor y Sofía, con las que viajaron hasta Huesca. Pero, ¿cuál es el motivo? Parece que el principal motivo por el que la Reina ha preferido evitar este tipo de deporte podría estar muy ligado a la incomodidad que siente, ya que teme que los fotógrafos que acompañan a la familia real puedan captarla protagonizando alguna escena «ridícula» o «vergonzosa» en la nieve. Lo que, en su caso, supondría un verdadero problema dada la repercusión que tienen sus apariciones públicas.

La Reina Letizia esquiando en Huesca en 2017. (Foto: Gtres)

Llegado cierto momento, Doña Letizia ya ni siquiera escondía su profundo malestar. Tanto es así, que terminaba erradicando por completo tradiciones como la de acudir a Baqueira Beret en año nuevo. Y, pese a que hubo un tiempo en el que los Reyes incluso escapaban a los Alpes franceses para tener algo más de privacidad, esos planes fueron quedando atrás. Aunque, eso sí, Leonor y Sofía siguen siendo grandes amantes declaradas del esquí, al igual que su padre.

Don Felipe no abandona una de sus grandes pasiones, y a día de hoy siempre reserva unos cuantos días para poder disfrutar de la nieve junto a su grupo de amigos. De hecho, ha dejado muy claro cuales son sus sitios favoritos; desde Sierra nevada, donde suele dejarse caer por El Lodge y el restaurante La Alcazaba, hasta Baqueira Beret, donde siempre tiende a alojarse en La Pleta.