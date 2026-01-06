Los cortes de pelo favoritos de las estilistas de moda para 2026 que vas a querer que te hagan sí o sí

El inicio de un nuevo año siempre invita a la renovación personal, y el cuidado del cabello se ha convertido en una parte fundamental de la imagen y la autoestima. En 2026, la tendencia apunta a expresar identidad, estilo y confianza a través de cortes de pelo modernos, versátiles y saludables. Elegir el corte de las estilistas de moda para 2026 permite adaptarse a nuevos comienzos, resaltar rasgos naturales y proyectar una imagen fresca, actual, segura y en armonía con las tendencias que marcarán el año.

Durante este nuevo año, las tendencias capilares se enfocan en resaltar la naturalidad, facilitar el mantenimiento y adaptarse a distintos estilos de vida. Los cortes de pelo de las estilistas de moda para 2026 combinan naturalidad, movimiento y practicidad, adaptándose a diferentes estilos de vida. Destacan los cortes en capas, que aportan volumen y ligereza, los estilos midi y bob renovados, así como los cortes cortos con textura y definición. También regresan los flequillos suaves y desfilados, como el Curtain Bags, ideales para enmarcar el rostro. Estas tendencias buscan facilitar el mantenimiento diario sin perder personalidad. Además, se imponen acabados más naturales, evitando líneas rígidas.

Las tendencias de pelo de las estilistas de moda para 2026

Cada corte puede adaptarse a la forma del rostro, el tipo de cabello y las preferencias personales, logrando un equilibrio entre moda y autenticidad. Más Peluqueros afirma que «Mientras algunas se atreven a decir adiós a su melena larga, otras prefieren transformar su imagen apostando por el color o por pequeños detalles estratégicos. Sea cual sea tu caso, renovar tu corte de pelo puede marcar un antes y un después».

Elegir un corte actual permite renovar la imagen, ganar confianza y comenzar el año con una actitud positiva, moderna y acorde a las nuevas tendencias del mundo de la belleza y el cuidado capilar actual, profesional, funcional y pensada para todo tipo de edades y estilos personales actuales variados.

En este nuevo año, los cortes de pelo destacan por su versatilidad, movimiento y capacidad de adaptarse a diferentes tipos de cabello y rostros. Entre los estilos más populares se encuentran:

Butterfly Cut

Este corte se posiciona como uno de los favoritos del 2026. Se caracteriza por capas largas y cortas estratégicamente combinadas, que aportan volumen en la parte superior y ligereza en las puntas.

«Puedes completarlo con un flequillo cortina o un flequillo largo desfilado para un resultado más sofisticado. Ideal para melenas medias y largas. Favorecedor y muy versátil», aconseja Más Peluqueros. Es ideal para quienes buscan movimiento sin perder longitud.

Modern Bob

El bob clásico se reinventa con versiones más modernas. En 2026 las estilistas de moda destacan las líneas suaves, textura natural y largos variables, desde el bob a la mandíbula hasta el long bob. Es un corte elegante, práctico y fácil de peinar.

Curtain Bags

El flequillo cortina sigue siendo tendencia. Se adapta a distintos largos de cabello y enmarca el rostro de forma natural. Aporta frescura, suaviza facciones y se integra perfectamente con cortes en capas, bob y cabellos largos.

«Un estilo que enmarca el rostro con suavidad a la vez que proporciona un toque fresco y juvenil. Ideal para cualquier corte de pelo», asegura Más Peluqueros.

Cortes en capas largas

Perfectos para dar movimiento y evitar el efecto pesado. Son ideales para quienes prefieren un look natural y versátil.

Cortes cortos texturizados

Los estilos cortos con capas ligeras y textura ganan protagonismo por su comodidad y estilo moderno.

Los peinados que complementan los cortes de pelo de las estilistas de moda para 2026

Los peinados de este año buscan resaltar la naturalidad del corte y facilitar el arreglo diario. Algunos de los más recomendados son:

Ondas suaves y naturales para el Butterfly Cut.

Peinado con volumen en la parte superior para resaltar capas.

Raya al medio para acompañar las Curtain Bangs.

Peinados pulidos con puntas hacia dentro o hacia fuera en el modern bob.

Semirrecogidos relajados que destacan el movimiento del cabello.

Coletas bajas y desenfadadas para un look elegante y práctico.

Peinados con textura ligera para cortes cortos.

El paso a paso para lograr un buen corte de pelo en 2026

Para conseguir un corte de pelo exitoso y acorde a las tendencias del 2026 que marcan las estilistas de moda para 2026, es importante seguir algunos pasos clave: