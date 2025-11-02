Esto es lo que piensa Isa Pantoja de Asraf Beno después de tener un hijo con él

Isa Pantoja y Asraf Beno se casaron en octubre de 2023 y tiempo después anunciaron que estaban esperando su primer hijo en común, un niño llamado Cairo. La influencer asegura que está muy enamorada, a pesar de que fueron muchos los que dudaron de sus sentimientos. Tanto el público como su familia cuestionó la relación que mantenía con el modelo, pero los hechos hablan por sí solos. Tanto es así que, hace muy poco, Chabelita ha utilizado su cuenta de Instagram para publicar una inesperada y romántica declaración de amor.

La protagonista de nuestra noticia ha confirmado lo orgullosa que se siente de su marido con una imagen que, por respeto a los menores que aparecen retratados, no vamos a reproducir. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es explicar lo que pone en el mensaje. El texto se divide en dos partes, por un lado hay una frase que dice «lo elegí a él pensando que era para mí, pero en realidad era para ellos». La joven está haciendo referencia al cariño con el que Asraf trata a los pequeños de la casa.

Asraf Beno e Isa Pantoja. (Foto: Instagram)

Por otro lado, Isa Pi, como se hizo llamar cuando decidió probar suerte en el mundo de la música, ha exclamado: «¡Qué suerte tengo!». Recordemos que, en varias entrevistas, ha confesado sentirse sola. Siguiendo su testimonio, la familia Pantoja no ha sido excesivamente cariñosa con ella, por eso se fue tan pronto de casa. Reconoce que su objetivo era encontrar una pareja, tener hijos y crear un núcleo donde sentirse arropada.

Un marido y dos hijos

Aunque viven todos juntos en una casa que Isa y Asraf compraron en Cádiz, hay que recordar que el matrimonio únicamente tiene un hijo, el otro es fruto de la relación que Chabelita mantuvo con Alberto Isla. No obstante, Beno no hace diferencias entre ellos y a los dos les trata exactamente igual, por eso la prima de Anabel Pantoja está convencida de que tomó una buena decisión cuando pasó por el altar.

Isa Pantoja sonriendo. (Foto: Gtres)

La pareja se conoció en una situación particular: mientras concursaban en Gran Hermano VIP. En aquel momento, Isa tenía muchos problemas con su familia y todos los medios estaban detrás de ella, por eso algunos pensaron que Asraf estaba persiguiendo su fama. La cuestión es que los hechos demuestran justo lo contrario, pues Beno es el único que ha estado siempre al lado de Chabelita. No es sólo su marido, también se ha convertido en su amigo, su aliado y su confidente.

El desafío de Isa Pantoja y Asraf Beno

Asraf Beno en Cádiz. (Foto: Gtres)

Hasta hace muy poco, Isa Pantoja trabajaba de tertuliana en Telecinco. Encontró su hueco en la cadena, se ganó el respeto de sus compañeros e incluso llegó a entablar amistad con algunos presentadores importantes. Sin embargo, la joven alteró su hoja de ruta, rompió su vinculación con Mediaset y se mudó a TVE.

La idea inicial de Chabelita era colaborar con La Familia de la Tele, un proyecto que prometía ser un éxito y que acabó convirtiéndose en un auténtico fracaso. Tal y como hemos recogido en LOOK, la hija de Isabel Pantoja fichó por DecoMasters, un reality de decoración que se emitirá en la televisión pública. Compartirá espacio con rostros como Carlo Costanzia y Mar Flores, así que asegura que está muy ilusionada. Ella estará en este concurso junto a su marido, así que el matrimonio tiene por delante un reto que dará mucho de qué hablar.