Isa Pantoja ha reaparecido en redes sociales con un significativo mensaje. La pequeña del clan Pantoja, que dio a luz el pasado 22 de junio a Cairo, su segundo hijo y el primero con Asraf Beno, ha vivido una auténtica montaña rusa de emociones que ha querido compartir en el universo 2.0. Precisamente, a través de su perfil social, la hermana de Kiko Rivera ha encontrado un espacio donde hablar sobre su intimidad, así como un lugar donde puede contar abiertamente cómo se siente desde que no tiene relación con su familia. Precisamente, en las últimas horas, la creadora de contenidos ha publicado unas misteriosas palabras en las que se refiere a su clan, con el que no se habla desde hace años.

El significativo mensaje de Isa Pantoja

Isa Pantoja siempre ha sido todo un libro abierto y, de hecho, su actitud con ha prensa ha hecho mella con su familia. La joven, cuya intimidad es voz populi -ya que ella misma ha concedido entrevistas en las que lo ha contado todo sobre su vida y la de su madre o la de su hermano-, ahora ha encontrado en redes un lugar seguro donde abrir su corazón. Precisamente, la prima de Anabel Pantoja acaba de hacer un trend en el universo 2.0 en el que ha contado detalles de su vida desconocidos hasta la fecha. «Así soy. Tengo 29 años y no me cuesta admitir que…», ha comenzado diciendo.

Isabel Pantoja con sus hijos. (Foto: Gtres)

«Primero. Al principio soy tímida y me cuesta confiar en gente nueva. Segundo. Dibujar es mi pasión, porque saca la niña que llevo dentro. Tercero. Suelo ponerme en lo peor antes de que sucedan las cosas. Cuarto. Nunca imaginé estar lejos de mi familia. Quinto. Trabajo cada día la confianza en mí misma. Y sexto. Siento que mi vocación es ser mamá», ha escrito sobre detalles que nadie conocía hasta la fecha sobre su vida.

Sin embargo, lo más llamativo -tal y como han comentado sus seguidores-, ha sido el cuarto punto. La pequeña de Isabel Pantoja ha desvelado que «nunca imaginó estar lejos de su familia». Una confesión que es conocida por todos los lectores del papel couché, pues sabido es que el clan vive uno de sus peores momentos. Además, con estas palabras Isa da cuenta que sigue sin haber una reconciliación familiar y que jamás pensó que iba a estar tan lejos -no solo físicamente- de su madre y de su hermano, con los que no tiene relación desde hace muchos años.

Además, por sus palabras, parece que la ex concursante de Gran Hermano VIP -el programa donde conoció a su marido y padre de su hijo pequeño-, es conocedora de la salida de su madre de España. Dentro de muy poco, Isabel Pantoja cogerá un avión -sin billete de vuelta- a República Dominicana, donde vivirá durante un tiempo y donde espera despegar su carrera, ya que en España no ha podido mantener «la vida de millonaria que esperaba», según contó Sandra Aladro sobre la situación de la cantante.