Después de varias semanas de fuertes rumores, ya es una realidad. RTVE ha cancelado La familia de la tele tan sólo un mes y medio después de su estreno. Fue el pasado miércoles, 18 de junio, cuando el espacio televisivo se despidió de las tardes de la cadena pública con un enigmático mensaje que no ha pasado desapercibido. «Esta tarde, La familia de la tele finalizará su recorrido, aunque sus miembros seguirán existiendo y algunos de ellos se van de viaje rumbo a la inmortalidad», decían. Unas palabras que han situado en el centro del huracán mediático el futuro laboral que les espera a algunos de los colaboradores. Y es que cabe recordar que muchos de ellos dejaron sus puestos de trabajo para apostar por este nuevo proyecto que, finalmente, no ha salido según lo esperado.

Isa Pantoja fue uno de los rostros conocidos que decidió cambiar su rumbo laboral cuando RTVE le ofreció unirse al equipo de La familia de la tele. La hija de la tonadillera llevaba años contratada por Mediaset, pero le pareció una muy buena oportunidad apoyar la propuesta de la cadena pública que parecía que sería un Sálvame 2.0. Pero nada más lejos de la realidad. Así, sin esperárselo, se ha quedado sin trabajo a punto de dar a la luz a su segundo hijo.

Laura Fa es otra de las colaboradoras que dio un giro laboral inesperado cuando decidió cambiar su silla de Espejo Público por la de La familia de la tele. Un movimiento que generó una gran expectación y que la propia periodista quiso aclarar desde su podcast Mamarazzis. «Mi vida va a estar en La familia de la tele. Muchas gracias a Antena 3 por este tiempo, a Susanna Griso, Nando Escribano y Alberto Díaz, el director. He sido muy feliz este tiempo en Espejo público, pero llegan nuevos proyectos, la vida de la titiritera es así. Pasa una carroza y un programa en el que me apetece subirme, con compañeros con los que he estado mucho tiempo», expresaba, haciendo hincapié en que a pesar de todo, no fue una decisión que tomó a la ligera. Sin embargo, finalmente no ha obtenido los resultados que esperaba.

Laura Fa en ‘Espejo Público’. (Foto: Gtres)

Los planes de los colaboradores tras el fin de ‘La familia de la tele’

Ahora que el formato de RTVE ya no tendrá cabida en la parrilla de las tardes, muchos se preguntan a qué se dedicarán de ahora en adelante los colaboradores. Y es que lejos de conocerse en qué se centrará Laura Fa o qué hará Isa Pantoja una vez que termine su baja de maternidad, hay algunos que ya han desvelado esta cuestión. María Patiño ha compartido con la audiencia que se va de retiro, así como Belén Esteban y Lydia Lozano han comentado que estarían pensando en disfrutar de unas merecidas vacaciones después de llevar «muchos años trabajando».

El elenco de ‘La familia de la tele’. (Foto: Gtres)

Por su parte, Marta Riesco ha empezado a buscar trabajo en RTVE Play grabando un videobook, y Javi de Hoyos, sin entrar en detalles, ha reiterado que «este no será su último baile». Por otro lado, Kiko Matamoros ha hecho uso de la ironía y ha manifestado que «cobrará el paro con los impuestos de todos».