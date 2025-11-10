Las imágenes inéditas del accidente de Cayetano Rivera en Sevilla antes de la llegada de los bomberos

Cayetano Rivera vuelve a ser el hombre más buscado tras conocerse el aparatoso accidente del diestro en las inmediaciones de su domicilio sevillano, cercano al Club de Golf de Alcalá de Guadaíra. Ahora, mientras el hermano menor de Francisco Rivera se enfrenta a una declaración ante las autoridades, son muchas las voces que hablan de una posible denuncia por un presunto delito de desobediencia a la autoridad.

Un complicado presente al que se une la aparición de nuevas imágenes del impactante siniestro, que han sacudido el día a día del exmarido de Eva González, ya de por sí complicado en los últimos meses.

La furgoneta Mercedes del torero completamente destrozada en la parte delantera, con el capó hundido y los airbags desplegados. (Foto: Look)

La magnitud del accidente protagonizado por Cayetano Rivera

Mientras el futuro inmediato de Cayetano sigue siendo incierto, Look ha podido acceder a imágenes inéditas de la furgoneta tras el brutal incidente, cuando todavía no habían acudido al lugar de los hechos ni los bomberos, ni tampoco la Policía Local. Son fotografías obtenidas minutos después de que el accidentado se hubiera marchado del lugar de los hechos, tal y como se ha informado en el programa Vamos a Ver: «Varios vecinos que se encontraban en la zona nos aseguran que estuvo sentado durante unos minutos en el césped de la rotonda antes de marcharse».

El vehículo quedó subido sobre el bordillo de la glorieta del Real Club Sevilla Golf. (Fotos: Look)

Como se puede observar en estas nuevas fotografías, el frontal de la furgoneta que conducía el torero la noche del pasado domingo quedó reducido a un amasijo de hierros. Una instantánea que da buena cuenta de la virulencia del golpe sufrido. En uno de los ángulos de las imágenes, tomadas justo después del impacto, se puede ver incluso el vehículo completamente levantado de una de sus ruedas delanteras. Pero lo más grave de la situación parece estar por venir.

Varias imágenes captan la palmera arrancada de cuajo. (Fotos: Look)

Aunque el percance no ha tenido consecuencias físicas graves para el diestro, lo cierto es que este incidente sí está teniendo importantes repercusiones mediáticas, dada la reacción del protagonista, según apuntan fuentes policiales.

En otras tomas, la furgoneta aparece con una de las ruedas delanteras levantada. (Fotos: Look)

Tras el fuerte impacto, en el que la furgoneta del torero llegó a derribar hasta dos palmeras de la rotonda, Cayetano habría regresado andando por su propio pie tras el accidente -vive en la misma urbanización donde se produjo el choque-. Después de alejarse del lugar, varios vecinos alertaron a la Guardia Civil, que se personó en el domicilio de Rivera.

Fotos tomadas antes de la llegada de los bomberos o de la policía. (Foto: Look)

Según las últimas informaciones sobre la hoja de ruta que sigue el torero en medio del revuelo generado por su accidente, Cayetano se encuentra bien. Es de suponer que, más allá de la declaración ante las autoridades, el torero está siguiendo los consejos de su equipo legal para manejar esta delicada situación.