Una desconocida fobia y un novio olvidado: la primera vez de Eva González en un plató de televisión

Eva González está de celebración. Este miércoles 5 de noviembre cumple 45 años, y lo hace en un momento en el que su vida se encuentra avanzando por un buen camino. En lo profesional, continúa desarrollando su faceta como presentadora de televisión e imagen de icónicas marcas, así como en lo personal ha vuelto a rehacer su faceta sentimental de la mano de Nacho, un sevillano 10 años menor que ella con el que ya ha sido fotografiada compartiendo gestos y miradas cómplices. Como no podía ser de otra manera, por ahora la modelo ha preferido no pronunciarse al respecto, siendo fiel a su característica discreción de cara a los medios. Y es que en los últimos años, han sido raras las ocasiones en las que Eva se ha abierto públicamente acerca de sus sentimientos. No obstante, lo cierto es que hubo un tiempo en el que esto no era así.

Cuando esta sevillana tenía 22 años y se alzó con el título de Miss España, su puesta en escena frente a los medios era completamente diferente. Se mostraba espontánea, fresca, sin tapujos y sin recovecos, y una gran prueba de ello es la primera entrevista que concedió en la pequeña pantalla, donde confesó muchos detalles de su faceta más personal que ahora sería impensable que compartiera.

Jesús Quintero fue el encargado de entrevistar por primera vez en televisión a la mencionada. Lo hizo en Canal Sur y consiguió que la recién estrenada como Miss España se abriera con los telespectadores como nunca antes lo había hecho. Eva comenzó la conversación mostrándose muy orgullosa de sus orígenes andaluces. «Yo creo que se me nota en todo que soy andaluza. En el hablar y en todo. Y espero que siga siendo así siempre. Yo amo muchísimo a mi tierra […] Voy a volver siempre. Mi sitio está aquí», señalaba. Una promesa que finalmente ha cumplido, ya que a día de hoy vive a caballo entre la capital y Sevilla, su ciudad natal.

Por otro lado, la presentadora no tuvo reparos en revelar que no tenía ningún miedo a los periodistas que comenzaban a interesarse por su vida, añadiendo que su única fobia en esos momentos eran los ascensores. «Ahora ya me estoy acostumbrando porque no me queda más remedio. Vivo en un sexto piso, pues te diré… Pero hasta ahora no me montaba. Es la sensación de no saber dónde está la salida. Eso me agobia», explicaba.

Eva González con Jesús Quintero en una entrevista en Canal Sur. (Foto: YouTube)

Proseguía mencionando que era una persona «muy sentimental y muy sentida» y que lo que más le enfadaba en la vida eran las injusticias. De hecho, hacía hincapié en que una de las cuestiones que más podían llegar a molestarla era tener que demostrar constantemente que era guapa e inteligente a la vez. «¿Por qué si una fea no lo tiene que demostrar, una guapa si? Eso son tópicos que hay que olvidar ya», sentenciaba.

Sobre su vida sentimental, Eva también se sinceró con Quintero sobre la identidad del hombre con el que, en aquel momento, mantenía una relación. «Mi novio está estudiando para policía nacional. Está en la oposición», contaba. Aunque no mencionó su nombre, más tarde se supo que se llamaba Antonio Roldán, el cual siempre prefirió mantenerse en un discreto segundo plano. Tanto es así que desde que lo dejó con la televisiva, no han vuelto a trascender fotografías de él.

Eva González en el plató de ‘La Voz’. (Foto: Gtres)

Estas declaraciones fueron solo las primeras de una larga lista que ha pronunciado Eva durante su trayectoria. No obstante, con el paso de los años, ha sido evidente su gran cambio en cuanto a su actitud se refiere, prefiriendo blindar todo lo relacionado con su privacidad. Aun así, es imposible que su vida no continúe acaparando titulares y este 5 de noviembre, su cumpleaños y su manera de celebrar la vida, vuelve a situarla en el centro de la noticia, a pesar de su habitual discreción.