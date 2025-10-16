Eva González rompe su silencio sobre las fotos que revelan su nuevo romance

Eva González ha vuelto a ser protagonista de la actualidad social y mediática tras la publicación de unas fotografías que dejan entrever un romance incipiente. Tres años después de su separación de Cayetano Rivera, la presentadora parece haber encontrado nuevamente el amor y, aunque mantiene la discreción habitual, no puede evitar mostrar una sonrisa cómplice ante las preguntas de la prensa. Este jueves, durante la gala benéfica ELLE X HOPE, celebrada en el Palacio de Santoña de Madrid y destinada a apoyar la lucha contra el cáncer, Eva se mostró radiante y feliz, reflejando que atraviesa un momento de estabilidad tanto personal como profesional.

Al ser cuestionada sobre las imágenes que la muestran con un misterioso hombre, la presentadora de La Voz se limitó a comentar que no suele hablar de su vida privada, que está contenta y que, a sus 45 años, toca centrarse en trabajar. Sin embargo, su actitud y su sonrisa delatora ante los medios dejaron claro que su corazón está abierto a nuevas ilusiones.

Eva González en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La nueva ilusión de Eva González

Según ha trascendido en las últimas semanas, Eva González inició hace aproximadamente un año una nueva relación sentimental con Nacho, un joven sevillano diez años menor que ella y dedicado a la organización de eventos en el ámbito de la hostelería. La pareja se conoció durante un evento en un hotel, y desde entonces ha ido fortaleciendo su vínculo a través de conversaciones, encuentros y actividades compartidas. Aunque Eva prefiere mantener su vida privada al margen de los medios, se sabe que ya ha participado en planes junto al círculo de amigos de Nacho, lo que demuestra que su relación se encuentra plenamente consolidada.

Nacho, que ha vivido en lugares como Andorra, Honduras, Cádiz y Marbella, es descrito por quienes le conocen como una persona apasionada, leal y muy valorada por su entorno. Su carácter afable y sociable ha permitido que la relación se desarrolle con naturalidad, mientras que las fotografías publicadas muestran la química y la complicidad que existe entre ambos. Paseos por Sevilla, cafés en terrazas y besos robados en el coche reflejan la tranquilidad y felicidad que Eva ha recuperado tras años centrada en su trabajo y en la crianza de su hijo.

El look de Eva González en la gala

