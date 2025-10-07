Eva González ha vuelto a encontrar el amor, y esta vez no deja lugar a dudas. Tres años después de su separación de Cayetano Rivera, la presentadora parece haber dado un paso importante en su vida personal, dejando claro que está lista para compartir su tiempo y sus momentos más especiales con alguien nuevo. Las imágenes que lo demuestran se podrán ver este miércoles en la portada de una conocida revista, y su director ha adelantado algunos detalles en El tiempo justo. Según ha explicado Luis Pliego, las fotografías capturan a Eva muy cariñosa con su acompañante, disfrutando de su tiempo juntos y con gestos que no dejan margen a dudas sobre la solidez de la relación.

Eva ha sido siempre muy reservada en lo que respecta a su vida privada, algo que la ha distinguido dentro de la crónica social y la televisión. Sin embargo, esta vez parece que ha decidido compartir indirectamente su felicidad con el público a través de estas imágenes. En ellas, se la ve conduciendo hasta un barrio en las afueras de Sevilla, donde se encuentra con su nuevo compañero. Pasean, se toman algo en una terraza y terminan besándose en el coche, un gesto que, según Luis Pliego, define claramente lo que es estar enamorado. La discreción ha sido la nota dominante de la pareja, que opta por ropa deportiva y cómoda, disfrutando de su compañía lejos de las cámaras, aunque la prensa haya logrado captarlos.

Luis Pliego en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

A pesar de la atención mediática, todavía se desconoce la identidad del hombre que ha conquistado a Eva González. Las conjeturas van desde un entrenador personal hasta un miembro de la policía, pero nada ha sido confirmado. Lo que sí está claro es que Eva se muestra feliz y relajada, disfrutando de momentos sencillos y espontáneos, lo que indica que la relación podría estar ya más que consolidada. Desde su separación, la presentadora había centrado su vida en su trabajo en televisión y en el cuidado de su hijo, logrando equilibrar de manera admirable su vida personal y profesional.

La historia de Eva con Cayetano Rivera sigue presente en la memoria pública, aunque ambos han tomado caminos distintos. La pareja, que estuvo junta durante trece años y casada por más de siete, decidió separarse en 2022 tras varios rumores de crisis que se habían prolongado durante algún tiempo. Juntos formaron una familia y compartieron una vida aparentemente estable, pero finalmente optaron por emprender trayectorias independientes, buscando su felicidad por separado. Desde entonces, Eva no había mostrado indicios de nuevas relaciones, mientras que Rivera encontró compañía en la presentadora portuguesa María Cerqueira, aunque esa relación tampoco logró consolidarse.

Lo que distingue a esta nueva etapa de Eva González es la naturalidad con la que vive este romance. A diferencia de lo que sucedió con su matrimonio anterior, ahora la presentadora parece disfrutar plenamente de los pequeños detalles, como un paseo en Sevilla o un beso robado en un coche. Estas imágenes no solo reflejan un nuevo amor, sino también un momento de estabilidad y madurez personal, en el que Eva se permite ser feliz sin perder la discreción que siempre ha caracterizado su vida privada.