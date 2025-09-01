Eva González reacciona a la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales pero se blinda ante Cayetano

La ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales ha conmocionado al entorno de la familia y de los seguidores de ambos. Después de once años juntos, de los cuales nueve fueron de matrimonio desde el 7 de octubre de 2016, la pareja ha decidido tomar caminos separados, dejando atrás su relación y centrando la atención en sus dos hijas en común, Ana, de 9 años, y Carlota, de 7. Según informan fuentes cercanas, los continuos baches personales y familiares han sido determinantes para que se produjera esta separación definitiva, una decisión que, aunque dolorosa, ha sido meditada por ambos.

Irene Rosales ha compartido recientemente en su perfil de Instagram una frase que refleja su estado de ánimo y su deseo de mirar hacia el futuro: «Dicen que septiembre es el nuevo enero, nuevos comienzos, nuevas oportunidades, nuevas razones para quererte aún más que antes». Por su parte, Kiko Rivera ha aprovechado sus redes sociales para anunciar que desea dar un cambio completo en su vida: «Hoy soy una persona libre, más fuerte y con la mente preparada para empezar una nueva vida. Y lo mejor es que quiero que forméis parte de ella: todos los que me seguís y me apoyáis desde las diferentes plataformas». Además, solicitó paciencia a sus seguidores mientras se instala en su nueva casa, dejando claro que esta etapa marcará un antes y un después en su vida personal.

Eva González en un evento Vitoria. (Foto: Gtres)

En este contexto, Eva González, ex cuñada de Kiko Rivera y ex pareja de Cayetano Rivera, ha sido consultada sobre la ruptura, confesando que se enteró de la noticia hace poco y que no había tenido la oportunidad de hablar con ellos. La presentadora ha expresado sus mejores deseos para la pareja y, sobre todo, para las niñas: «Si los dos son personas maduras, personas adultas, estoy segura de que van a seguir siendo una familia como así debe ser. Y lo más importante son las niñas y estoy segura de que han tomado la mejor opción, que es una decisión meditada. Les deseo lo mejor a los dos. Los quiero mucho». En cuanto a su ex pareja, Cayetano Rivera, Eva ha aclarado: «¿Cayetano? No me concierne», dejando claro que prefiere no involucrarse en los asuntos personales del torero.

Cayetano Rivera ha vivido un verano especialmente complicado tras su ruptura con María Cerqueira en mayo, después de dos años de relación. El torero ha enfrentado varios incidentes públicos y personales, entre ellos una detención tras una discusión en un restaurante en Madrid en junio, que derivó en una noche en el calabozo y la presentación de una denuncia por supuesta detención ilegal. A esto se sumó un percance físico que le obligó a suspender cuatro corridas tras fracturarse una falange durante un entrenamiento.

La nueva ilusión de Cayetano Rivera

Recientemente, han surgido informaciones sobre un posible nuevo romance del torero con una joven malagueña llamada Patricia, a quien habría presentado a su finca en Andalucía, según revelaron medios locales y la familia de la joven. Aunque el propio Cayetano no se ha pronunciado, las imágenes compartidas en redes sociales parecen confirmar un acercamiento rápido y serio.

En el ámbito profesional, Cayetano ha terminado agosto con buenas noticias: después de semanas alejado de los ruedos, reapareció en Tomelloso, mostrando que su recuperación física ha sido completa y que está listo para afrontar sus compromisos taurinos con normalidad. Además, a través de su abogado, ha solicitado al juzgado que se identifiquen a los agentes que intervinieron en la detención de junio y que se aporten las grabaciones para esclarecer los hechos, buscando depurar responsabilidades y demostrar que su detención fue desproporcionada.