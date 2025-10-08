Portadas de revistas: la escapada familiar de Alejandra Rubio y Carlo y el nuevo amor de Eva González

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia vuelven a ser protagonistas de las portadas de las revistas. Tras varias semanas en las que las memorias de Mar Flores han acaparado la atención en medios escritos y audiovisuales, esta semana el foco se pone en la pareja, pero no por nada relacionado con la modelo. Diez Minutos ha publicado un precioso reportaje de la hija de Terelu Campos y del hijo mayor de Mar Flores disfrutando de una relajada escapada con su hijo. Unas bonitas imágenes que muestran a Carlo y a Alejandra como una pareja más durante un viaje a Málaga con su hijo. Según apunta la revista, ambos están viviendo un momento muy feliz e incluso planean casarse y tener más hijos.

La otra gran sorpresa de la semana en las portadas de las revistas tiene que ver con Eva González. La presentadora ha sido fotografiada con un joven en actitud cariñosa. Un reportaje que publica la revista Lecturas, que habla del nuevo amor de Eva González tres años después de su ruptura con Cayetano Rivera. En las imágenes se ve a la presentadora paseando por las calles de Sevilla junto a esta joven, cuya identidad no se conoce todavía. La pareja aprovechó para pasar un rato junta y tomar un café. Se despidió con un beso, lo que deja claro que entre ellos hay algo más que una amistad.

Portada de la revista Lecturas. (Foto: Lecturas)

La boda de Cayetano Martínez de Irujo

El enlace de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján es el tema que más atención ha acaparado en las portadas de las revistas. La pareja contrajo matrimonio el pasado fin de semana en una multitudinaria celebración en Sevilla, a la que asistieron rostros destacados de la aristocracia y otros ámbitos de la sociedad. Todas las revistas han dedicado parte de sus páginas a esta boda, con las mejores imágenes de la jornada, los momentos más emotivos, las curiosidades o los gestos más especiales de este día.

Portada de la revista ¡Hola!. (Foto: ¡Hola!)

Otros temas destacados

Diez Minutos recoge los detalles de la delicada situación que está atravesando la pareja de Raquel Mosquera. Según ha trascendido, Isi lleva varios meses ingresado en una prisión de París por un asunto delicado del que no se han dado detalles concretos.

El caso de Mario Biondo vuelve a las portadas de las revistas más de una década después de la muerte del cámara. Las últimas informaciones apuntan a que pudo tratarse de un homicidio y no de un suicidio.

Portada de la revista Semana. (Foto: Semana)

Semana publica en exclusiva en su portada los detalles de la boda del torero Israel Lancho, así como unas declaraciones de la cantante Rosa López, que desvela que padece un problema de salud que le ha provocado momentos muy duros. La artista ha explicado que lleva arrastrando este problema bastante tiempo y que era algo que le ha generado mucha frustración. Un problema en uno de sus oídos que le ha provocado problemas de afinación.