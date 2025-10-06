Sale a la luz la razón de la ausencia de los condes de Osorno a la boda de Cayetano Martínez de Irujo

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya son marido y mujer. La pareja se dio el «sí, quiero» el pasado 4 de octubre en una ceremonia celebrada en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla. Hasta allí, se desplazaron más de 300 invitados: desde la Casa de Alba casi al completo hasta otros VIPS como Bertín Osborne, Carmen Lomana o Begoña Villacís. Pero, sin embargo, también hubo alguna que otra ausencia que no pasó desapercibida, como fue el caso de los condes de Osorno.

Hasta ahora, el motivo de su no asistencia era toda una incógnita, pero ha sido la revista del saludo la encargada de anunciar en primicia que el mismo día en el que el hijo de la duquesa de Alba se casaba, los mencionados se encontraban en Comillas (Cantabria) por otro compromiso. Y es que acudieron como invitados al enlace matrimonial de un íntimo amigo de Carlos Fitz-James, celebrado en el municipio mencionado, concretamente en la iglesia de San Martín de Cigüenza y, posteriormente, en la Finca Casería de la Mar. A la boda, como no podía ser de otra manera, Belén Corsini también asistió junto a su marido, así como también lo hizo su prima, Laura Corsini, la periodista Lucía Villalón y la estilista Cristina Reyes.

Carlos Fitz James y Belen Corsini en la boda de Borja Corsini y María Roiz en Sevilla. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que, además de este enlace matrimonial, Carlos Fitz-James y Belén Corsini también tuvieron una doble cita muy especial durante la jornada del viernes con motivo del bautizo de su hijo Fadrique y el del hijo de los duques de Huéscar. Tuvo lugar tan solo unas horas antes de la boda de Cayetano Martínez de Irujo en el palacio de Liria de Madrid, donde ambos primos recibieron las aguas bautismales en la capilla privada del templo mencionado. El encargado de llevar a cabo este sacramento fue Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, el sacerdote que un día más tarde casó a Cayetano y a Bárbara.

Las otras ausencias de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Más allá de los condes de Osorno, hubo otras ausencias durante el enlace matrimonial de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan que no pasaron desapercibidas. En primer lugar, la de Jacobo Fitz-James, el único hermano del novio que se ausentó. Este mandó una carta al palacio de Liria para explicar los motivos de su ausencia, los cuales se debían a tres importantes actos de los le era imposible no asistir. Por otro lado, Alfonso Martínez de Irujo fue uno de los primeros en llegar a la iglesia, pero, sin embargo, luego no acudió al banquete. Algo que ya se avisó con previo aviso.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan recién casados. (Foto: Gtres)

De esta manera, estas dos ausencias, sumadas a la de los condes de Osorno, son las únicas que se han dado en una de las bodas más esperadas de la temporada, posicionándola así como un evento que ha logrado juntar a la Casa de Alba casi al completo tras años de distanciamientos y diferencias, las cuales parecen haberse quedado en el pasado.