Primeras imágenes de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan como marido y mujer

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya son marido y mujer. El duque de Arjona llegó a la Iglesia del Cristo de los Gitanos junto a su hija Amina, dispuesto a vivir el que será uno de los días más importantes de su vida. Poco después entró la novia, con un vestido firmado por Navascués que, tal y como hemos contado en LOOK, ha rendido tributo a la Casa de Alba. La ceremonia ha estado cargada de momentos emotivos, sobre todo porque se ha desarrollado en un templo que ocupaba un lugar especial para doña Cayetana Fitz-James Stuart. Es más, allí descansan sus cenizas y esa es la razón por la que el aristócrata se ha decantado por dicho enclave.

Una vez han pronunciado el «sí, quiero», los enamorados han salido de la iglesia y han recibido una fuerte ovación por parte de sus familiares y amigos, aunque también había muchos curiosos que se han acercado a la zona para formar parte de este acontecimiento. Como era de esperar, el evento ha sido un éxito rotundo y todo el mundo ha comprobado el amor que hay entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan.

Bárbara Mirjan con Cayetano Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

Han salido de la iglesia agarrados del brazo y sus invitados han cumplido con las normas. Según hemos podido saber, hay un cartel que dice: «Prohibido echar serpentina y pétalos fuera del recinto del santuario». Recodamos que el templo se encuentra en el centro de Sevilla, de hecho, antes de la boda de Cayetano se ha celebrado otro enlace, por eso hacen tanto hincapié en mantener el orden. Un detalle curioso es que el camino estaba adornado con romero para simbolizar la fidelidad y la bondad.

La felicidad de Cayetano Martínez de Irujo

Bárbara Mirjan con Cayetano Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

Como dice el refrán: una imagen vale más que mil palabras. Por ese motivo, en LOOK hemos recurrido al material proporcionado por la agencia Gtres para comprobar que efectivamente hoy es un día muy especial para Cayetano Martínez de Irujo. El conde de Salvatierra se ha vestido de gala para formalizar su relación con Bárbara Mirjan, quien no ha dejado de sonreír ni un momento. La ceremonia se ha celebrado de manera íntima, pero cuando ha terminado ambos han salido por la puerta principal. Después, se han marchado a la finca Las Arroyuelas en un coche de caballos llamado «La duquesita».

Bárbara Mirjan con Cayetano Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

Cayetano ha contado con el apoyo de gran parte de su entorno, lo que demuestra que Bárbara Mirjan está completamente integrada en la Casa de Alba. De hecho, uno de los primeros en llegar ha sido Alfonso Martínez de Irujo, duque de Híjar y Grande de España. También hay que destacar que el aristócrata ha contado con el respaldo de su hermana Eugenia, duquesa de Montoro. Es decir, la dinastía se ha reunido para celebrar el amor, a pesar de que en el pasado se enfrentasen a ciertos distanciamientos. Por suerte, todo ha quedado en el olvido y este enlace matrimonial marcará un antes y un después.

Bárbara, duquesa de Arjona

Bárbara Mirjan vestida de novia. (Foto: Gtres)

Bárbara Mirjan es la novia del momento. Sin buscarlo, se ha convertido en la gran protagonista del año y hay muchos expertos pendientes de ella. No obstante, su intención es seguir pasando inadvertida, estar en un segundo plano y continuar con la misma hoja de ruta que ha llevado hasta ahora. Sólo hay una diferencia: a partir de hoy será duquesa consorte. El ducado de Arjona, que ahora está en manos de Cayetano, es uno de los más antiguos de la dinastía Alba, por eso es tan importante y tiene tanto significado.