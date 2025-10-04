Todos los invitados a la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Sevilla

Ha llegado el día. Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan celebran su boda este sábado, 4 de octubre, y como no podía ser de otra manera, Sevilla se ha vestido de gala para recibir a todos sus invitados, cuya identidad ha sido hasta ahora un gran misterio. Desde que la pareja anunció su intención de convertirse en marido y mujer, la expectación ha sido máxima en torno a la lista de asistentes. De hecho, ha sido un tema recurrente en la crónica social de nuestro país durante los últimos días.

Paro la incógnita ya ha sido resuelta y, en una jornada marcada por el calor, donde los termómetros han superado los 30 grados, la Iglesia del Cristo de los Gitanos (el templo religioso elegido por los mencionados para casarse) ha sido testigo de la llegada de todos los invitados, los cuales no han dudado en vestirse de gala para la especial ocasión. No obstante, han sufrido un contratiempo de última hora que ha hecho que se retrase el inicio de la ceremonia. Y es que tal y como adelantó Marina Bernal en El tiempo justo, con el objetivo de responder a los protocolos de seguridad que se han establecido para que la gran boda se celebre sin incidentes, «el Ayuntamiento de Sevilla informó a la familia de que se retrasaría un poco el inicio de la ceremonia».

Alfonso Martínez de Irujo en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. (Foto: Gtres)

A pesar de este imprevisto, todo se ha desarrollado conforme a lo previsto, y los invitados han cumplido con la petición de la administración local. En este contexto, el primero en llegar ha sido Alfonso Martínez de Irujo, hermano del novio. Alfonso siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano, pero la especial jornada ha provocado que rompa con su norma no escrita y aparezca delante de los medios, declarando a la prensa que «todo están muy contentos». En principio, según lo publicado, el hijo de la duquesa de Alba no acudirá al banquete posterior.

Francisco Trujillo Madroñal y Hubertus von Hohenlohe con sus respectivas mujeres en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. (Foto: Gtres)

Seguidamente ha llegado Hubertus von Hohenlohe, quien ha asegurado a la prensa que Bárbara Mirjan «está muy emocionada» ante su inminente boda. A los pocos minutos, ha hecho su entrada el Doctor Francisco Trujillo Madroñal y su mujer.

Curro Romero y Carmen Tello también han sido otros de los primeros en llegar a la iglesia. Lo han hecho en coche y, previsiblemente, la mujer del maestro se quedará en el convite mientras que este solo estará presente en el acto religioso. Por otro lado, Carmen Lomana también ha llegado pronto de la mano de su pareja, Antonio Gutiérrez Marcet y ha explicado a los micrófonos de ¡Vaya fama! que quería tener buen sitio en la iglesia. De la misma manera, Bertín Osborne ha entrado puntual, al igual que PButragueño, íntimo amigo de Cayetano Martínez de Irujo.

Bertín Osborne, Carmen Lomana y Antonio Gutiérrez Marcet en la boda de Cayetano y Bárbara. (Foto: Gtres)

Dentro de los invitados sorpresa, ha destacado la presencia de Begoña Villacís, la cual hasta ahora no se conocía. La que fuera vicealcaldesa de Madrid ha llegado a la ceremonia acompañada por su pareja, Juan Cañada.

Begoña Villacís en la boda de Cayetano y Bárbara. (Foto: Gtres)

Centrándonos más en el círculo familiar, Luis Martínez de Irujo, hijo del novio, ha sido otro de los invitados que ha posado muy sonriente ante los medios. De la misma manera lo han hecho Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera, las cuales también se han mostrado muy entusiasmadas con la ceremonia.

Luis Martínez de Irujo, Tana Rivera, Narcís Rebollo y Eugenia Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

Olivia de Borbón, Julián Porras, Paloma Segrelles, Sofía Palazuelo, Fernando Fitz Jamez Stuart, Susanna Griso, Alfonso Díez y el duque de Alba han sido otros de los asistentes a la ceremonia.