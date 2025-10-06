Alejandra Rubio habla sin filtros: boda con Carlo Costanzia y planes de futuro familiar

Alejandra Rubio ha reaparecido este lunes muy orgullosa de las palabras que su pareja, Carlo Costanzia, pronunció en ¡De Viernes!. Tras la intervención de Carlo, en la que expresó su deseo de ampliar la familia y pasar por el altar con Alejandra, la hija de Terelu Campos ha querido sincerarse ante sus compañeros sobre su relación con el actor italiano, destacando la conexión y la visión compartida que ambos tienen de la vida en pareja. «Muy bonito todo. Me emociona porque además sé que a él le cuesta expresar sus sentimientos en público, pero yo estas cosas ya las sé. Estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Nos llevamos muy bien porque tenemos una visión parecida de la vida y de lo que tiene que ser», ha confesado Alejandra.

Sus declaraciones reflejan no solo la admiración que siente por Carlo, sino también la complicidad y el entendimiento que existe entre ambos, aspectos que consideran fundamentales para dar pasos importantes en su relación, como podría ser el matrimonio. La colaboradora ha sido muy clara respecto a sus planes de boda. Aunque Carlo ya ha expresado su deseo de casarse y de ampliar la familia, Alejandra ha puntualizado que, por el momento, no hay pedida de mano ni planes inmediatos. «Si nos casamos, va a ser un bodorrio», ha asegurado con una sonrisa, dejando entrever que, cuando llegue el momento, no escatimarán en celebración. Al mismo tiempo, subraya: «Yo le he dicho que me gustaría casarme, no algo inmediato, pero me gustaría», demostrando que, aunque comparte los deseos de Carlo, prefiere que el proceso se desarrolle de manera natural, sin presiones externas.

Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

En cuanto a ampliar la familia, la joven también se ha mostrado sincera y prudente: «Que llegue cuando tenga que llegar. Ahora mismo no está en mis planes tener otro hijo, pero si Dios quiere, tendré más». Con estas palabras, Alejandra ha reafirmado que la prioridad actual sigue siendo disfrutar de la relación y del tiempo con su hijo, dejando abiertas las puertas para futuros hijos cuando ambos lo consideren adecuado.

Los inicios de la relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Alejandra Rubio también ha hablado sobre los inicios de su relación, reconociendo que no fueron fáciles y que han tenido que enfrentarse a distintos desafíos. «Desde que hemos empezado la relación hemos tenido unos cuantos momentos malos. No nos lo han puesto nada fácil, pero vamos en la misma sintonía. Tenemos una visión de la vida parecida», ha dicho, destacando que la base de su relación es la comprensión mutua y la fortaleza frente a las adversidades. Alejandra ha recordado que Carlo le ha repetido en numerosas ocasiones que la mejor decisión de su vida ha sido tener a su hijo juntos y que, a pesar de las dificultades y de los comentarios externos, ambos se mantienen firmes y unidos.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia comenzaron su relación a principios de febrero de 2024, cuando él decidió dar el primer paso y escribirle a través de las redes sociales tras ver cómo ella le defendía públicamente en televisión. Aquella conversación inicial derivó rápidamente en una cita, que ambos recuerdan con humor por los imprevistos del momento: Alejandra llegaba directamente de clase y él recién operado de la rodilla, cojeando ligeramente. A pesar de lo accidentado de su primer encuentro, la conexión fue inmediata, especialmente por la complicidad en la conversación y la afinidad de intereses. Poco después, su romance se volvió oficial y, apenas dos meses después, la pareja recibió la sorpresa de que Alejandra estaba embarazada de su primer hijo, noticia que, según ambos, llegó «de sopetón» pero que jamás vieron como algo negativo. Desde entonces, su relación ha ido consolidándose.