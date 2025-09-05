Tal día como hoy, hace dos años, fallecía María Teresa Campos. El 5 de septiembre, es una fecha que el clan siempre tendrá marcada en sus calendarios, pues despedían para siempre a la matriarca de la familia. Aunque entonces fue un momento de profunda tristeza, con el tiempo han recordado con alegría la vida de la presentadora, a la que han rendido homenaje en varias ocasiones. Su nieta, Alejandra Rubio -la unigénita de Terelu Campos-, ha reaparecido a primera hora de la mañana para recordar a su abuela a través de sus redes sociales con dos fotografías inéditas.

El homenaje de Alejandra a su abuela

María Teresa Campos siempre fue un gran pilar para Alejandra. La colaboradora televisiva -que trata de continuar el legado familiar en la pequeña pantalla, al igual que su primo José María Almoguera-, sentía verdadera devoción por su abuela, con la que compartió muchos momentos de su vida. De hecho, poco tiempo después de fallecer la presentadora, la hija de Terelu conoció a Carlo Costanzia y aseguró que su abuela hubiera estado encantada con su embarazo solo tres meses después de conocer a su pareja.

Alejandra Rubio recuerda a su abuela en el segundo aniversario de su muerte. (FOTO: REDES SOCIALES)

Como no podía ser de otra manera -ya que la joven es muy activa en el universo 2.0, donde trabaja como influencer-, Alejandra ha querido rendir homenaje a la matriarca con dos fotos de lo más entrañables. En la primera de ellas, la tertuliana aparece dándole un beso a María Teresa y, en la segunda, simulan una conversación de mesa camilla compartiendo confidencias y muchas risas. Una estampa con la que Rubio ha demostrado que estuvo junto a su abuela hasta el final de sus días.

La dura despedida de Alejandra a María Teresa

La hija de Terelu ha publicado fotos de las confidencias con su abuela. (FOTO: REDES SOCIALES)

Sabido era que a María Teresa se le caía la baba con Alejandra, a la que vio debutar en la profesión. Fue por ello que la muerte de la presentadora supuso un duro golpe para la hija de Terelu Campos que, horas después del fallecimiento de su abuela, sacó fuerzas para dedicarle unas sentidas palabras en su cuenta personal.

«Adiós a mi abuela preciosa. Y como he dicho en la carta que te escribí: Gracias a ti, cada uno de nosotros somos quienes somos hoy en día. Nos has enseñado valores y también has influido en que tengamos la mejor educación. Sé que tu vida no ha sido fácil, has pasado por cosas muy duras que has sabido llevar con la mejor actitud y eso nos lo has inculcado a todos. Abuela, nunca me cansaré de darte las gracias y de decirte el orgullo que siento hacia ti. Pero, sobre todo, gracias a la vida por darme la mejor abuela que podría tener. Sé que desde donde estés nos vas a cuidar y espero que sigas acompañándome en el camino desde la distancia, sintiéndote muy cerca. Todos los sueños que cumpla, son para ti. Buen viaje abu, te quiero con todo mi corazón», escribió entonces la colaboradora de Vamos a ver.