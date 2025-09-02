El pasado fin de semana, Terelu Campos celebró su 60 cumpleaños de manera muy especial, combinando su vida profesional con algunos momentos íntimos junto a familiares y amigos. La mayor de las Campos optó por mantener la celebración principal en un ambiente reducido, cenando con amigos en Madrid, lo que ha generado comentarios sobre la ausencia de ciertos miembros de la familia. Entre ellos, José María Almoguera, sobrino de la mayor de las hijas de María Teresa Campos, quien se ha pronunciado este 1 de septiembre para aclarar su posición y restar importancia a la polémica.

En declaraciones a las cámaras de Gtres, Almoguera ha explicado que no estaba al tanto de la celebración en la fecha exacta y que había felicitado a su tía por la mañana, además de tener preparado un regalo. «No sabía que había habido nada. Sé que había cambios con la fecha, pero no el día exacto», ha asegurado el joven, enfatizando que su ausencia no respondía a ningún desencuentro ni motivo personal. Unas palabras que llegan poco después de que su madre, Carmen Borrego, haya intervenido por teléfono en el programa TardeAR para dar la misma versión, aclarando que Terelu simplemente cenó con amigos y que la verdadera celebración familiar se realizará en otra fecha elegida por la propia cumpleañera.

José María Almoguera en Madrid. (Foto: Gtres)

De hecho, José María Almoguera ha adelantado que se celebrará una fiesta paralela para celebrar el 60 cumpleaños de Terelu, que servirá no solo como festejo, sino también como reencuentro familiar. Este festejo adicional será una oportunidad para que él y Alejandra Rubio se vean en persona, y quizás incluso conozcan a sus respectivos hijos, consolidando los lazos entre ambas ramas de la familia. La idea es, según José María, disfrutar de la familia sin tensiones y con el cariño que caracteriza a los Campos, en un ambiente más íntimo que el de la primera celebración y alejados del foco mediático.

Otro tema que ha sido abordado por Almoguera es la entrevista que Alejandra Rubio realizó a su madre en el programa Fiesta con motivo del cumpleaños. Durante el especial, Alejandra apareció sorpresivamente desde una caja, transformándose en periodista por unos instantes para repasar la vida de su madre, tanto personal como profesional. José María ha comentado sobre este momento: «Lo ha hecho muy profesional, pero siendo un cumpleaños, yo hubiera ido un poco más a lo emotivo, un poco más de cariño y afecto». El joven ha aclarado que no se trataba de una crítica dura, sino de una opinión sobre la forma en la que se enfocó un momento que consideraba que podía ser más sentimental.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fiesta (@fiestatelecinco)

Pero la intervención de José María no se ha limitado a comentar la entrevista. También ha aprovechado para recordar ciertos episodios familiares que, según él, no siempre se presentan con la perspectiva completa. En concreto, se ha referido a cómo Terelu había hablado en programas anteriores sobre conflictos familiares, subrayando que la transparencia y la comunicación son parte de la dinámica de toda la familia Campos: «Aquí todo el mundo hablamos de todo el mundo». Su madre, Carmen Borrego, también ha reafirmado esta postura, apoyando a su hijo y señalando que todos los miembros de la familia son personajes públicos y tienen derecho a expresarse, siempre con respeto.

Más allá de estas polémicas menores, Terelu Campos ha vivido un año lleno de experiencias que marcaron un antes y un después en su vida profesional. Tras su paso por Supervivientes, donde se subió al helicóptero en dos ocasiones, y su debut como actriz, la presentadora también ha mantenido su actividad en el programa Fiesta, demostrando su entusiasmo por los nuevos retos y su incansable energía. La celebración de su 60 cumpleaños, aunque dividida entre amigos y familia, refleja su deseo de disfrutar de la vida, rodeada de afecto y cariño, mientras mantiene su espíritu activo y curioso.