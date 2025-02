Anna Castillo, ganadora de un Goya, aplaude el trabajo como actriz de Terelu Campos

En los últimos días, el nuevo proyecto profesional de Terelu Campos sobre las tablas ha provocado una vorágine de reacciones. Tanto es así que uno de los temas que se han tratado es el intrusismo laboral en relación al mundo de la interpretación, dado que la hija de la desaparecida María Teresa Campos no ha estudiado nada relacionado con este ámbito.

Este pasado lunes, 25 de febrero, Anna Castillo acudió al estreno de Su Majestad, cita que tuvo lugar en Madrid. En el marco de este evento, la ganadora de un premio Goya, se pronunció sobre el reto al que se enfrentará la hermana de Carmen Borrego en las próximas semanas.

Anna Castillo en la alfombra roja de los Premios Feroz 2025. (Foto: Gtres)

La opinión de Anna Castillo

«Yo creo que Terelu Campos es una mujer con muchísimas tablas. Ha hecho de actriz en otras ocasiones», dijo en un primer momento. «Me parece muy bien», añadió. «Lleva toda la vida en televisión y delante de las cámaras. Yo, a favor», puntualizó.

Terelu Campos posando. (Foto: Gtres)

Quien también se ha pronunciado recientemente sobre el trabajo de Terelu ha sido Antonio Banderas. El pasado 24 de febrero se celebró en el emblemático Teatro Barceló de Madrid la 75ª edición de los premios Fotogramas de Plata. Fue entonces cuando el intérprete de La máscara del Zorro quiso desear «toda la suerte del mundo» a Terelu.

Antonio Banderas. (Foto: Gtres)

Un inminente estreno

No cabe la menor duda de que este arranque de año está siendo de lo más emocionante y especial para Terelu Campos. Además de estrenarse como abuela (tras el nacimiento del pequeño Carlo), debutará como actriz en el teatro. La presentadora tiene un papel protagonista en la obra que lleva como título Santa Lola, espectáculo producido por su gran amiga, Lara Dibildos, que se estrenará el 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid.

Aunque Terelu cuenta con una larga trayectoria dentro del mundo de la comunicación y ha formado parte del séptimo arte al participar en series tan icónicas como Paquita Salas, ficción dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrosi, no puede evitar sentir cierto nerviosismo ante el inminente estreno. «No duermo por las noches (…) Me da más miedo no decir algo que decir cualquier tontería. La inconsciencia me ha llevado a hacer esto. No me dio tiempo a reaccionar y de repente me vi leyendo el libreto», reconoció, muy ilusionada, en Vamos a ver. Cabe destacar que fue su hija, Alejandra Rubio quien incitó a su madre a que aceptara este trabajo, tal y como contó la propia colaboradora de televisión. Ahora, comienza la esperada cuenta atrás para ver a Terelu Campos sobre el escenario.