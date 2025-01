Anna Castillo sobre su papel de reina de España: "Es una reina ficticia, no está basada en nadie"

Anna Castillo está a punto de hacernos vibrar con su papel de monarca en Su Majestad, la nueva serie de los guionistas de Ocho apellidos vascos, Borja Cobeaga y Diego San José, que llegará a Prime Video el próximo 27 de febrero. En esta comedia, la actriz interpreta a Pilar, una joven princesa acostumbrada a vivir rodeada de lujos, que de repente ve cómo su futuro reinado se acelera cuando su padre, el rey Alfonso XIV, se ve envuelto en un escándalo y decide apartarse de la vida pública. Así que, claro, Pilar tiene que ponerse al mando de la Corona, demostrar que no es solo una chica irresponsable y, de paso, llevar a cabo las funciones de una reina. Para ello, contará con la ayuda del Secretario Real, interpretado por Ernesto Alterio, quien la guiará por los pasillos de la institución. El elenco lo completan Ramón Barea, Belén Ponce de León, Lucía Díez, Pablo Vázquez, Bruno Martín y Pablo Derqui.

Anna Castillo en el póster de ‘Su majestad’. (Foto: Gtres)

Ahora bien, como era de esperar, muchos se han preguntado si el personaje de Ana Castillo está inspirado en la Reina Letizia. En los Premios Feroz 2025, celebrados en Pontevedra, la actriz aclaró este punto: «Estreno una serie de princesa y reina de España, pero no está basada en nadie, es una princesa ficticia. No interpreto a la Reina Letizia». Pero, claro, eso no significa que no sienta admiración por la mujer de Felipe VI. Ana aprovechó la ocasión para dedicarle unas bonitas palabras: «Creo que es una mujer que me cae bien y que me gusta cómo comunica. Me despierta simpatía y curiosidad. Tiene mucho que ver con esa manera que tiene ella de comunicar, que lo hace tan bien que de repente sientes como que la tienes cerca, y eso es muy guay», explicó la actriz, dejando claro que, aunque no la interprete, tiene un buen concepto de ella.

Anna Castillo deslumbra en los Premios Feroz 2025

Anna Castillo brilló en los Premios Feroz con un vestido que no solo fue un acierto de estilo, sino también un toque de alta costura. Este diseño, que Margaret Qualley ya había lucido antes, pertenece a la colección Primavera/Verano 2025 de Chanel. El look negro de finos tirantes y una falda armada de encaje es una pieza que destaca por su elegancia y sofisticación.

Ana Castilla posando con un modelito de Chanel. (Foto: Gtres)

La parte superior, con sus delicados tirantes, aporta un aire de ligereza y frescura, mientras que la falda, elaborada en un encaje intrincado y de gran detalle, añade una sensación de opulencia y estructura. Esta falda armada, con su volumen cuidadosamente trabajado, no solo resalta la figura, sino que también le da al conjunto una atmósfera de regia feminidad. El contraste entre la suavidad de los tirantes y la contundencia de la falda de encaje crea un equilibrio perfecto.

Para complementar su atuendo, la actriz se decantó por un maquillaje natural, destacando su piel luminosa, ojos ligeramente marcados con sombras rosadas y pestañas definidas. Los labios en un tono neutro y su melena suelta dieron un toque relajado que equilibró perfectamente el conjunto, logrando un look elegante pero fresco. Por su parte, Margaret eligió este look para deslumbrar en la Academy Museum Gala de Los Ángeles en octubre de 2024.