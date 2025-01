El look de Inés Hernand, la presentadora del Benidorm Fest y última ganadora de MasterChef Celebrity, definitivamente es un patinazo. Aunque la elección de un conjunto en tonos nude podría haber sido acertada, el exceso de brillo en el pantalón no favorece en absoluto. Ese toque satinado y la sobrefalda parece más un intento de impacto que una decisión estilística acertada. En definitiva, el resultado es un look que no consigue el efecto elegante que se busca en este tipo de eventos.

El estilismo de la cantante María Arnal es excesivo y algo estrafalario. Las plumas en los hombros y los guantes, junto con el diseño transparente, hacen que el conjunto se vea recargado y poco favorecedor para una noche de estas características. Eso sí, ha apostado por del diseñador cordobés Palomo Spain.

Nos gusta mucho Ana Castillo, pero esta vez tenemos que decirlo: no acierta. La actriz ha optado por un mono corto de tirantes con escote en pico, al que ha añadido una falda de encaje con transparencias de Chanel, pero el conjunto no termina de encajar. Esta apuesta de Marta Berenguer no termina de convencer. Aunque el vestido no es poco atractivo, no parece ser el más adecuado para la ocasión. La combinación de colores tan llamativos y las formas geométricas no aportan la elegancia que se espera en una alfombra roja

*Noticia en elaboración*