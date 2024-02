Vicky Larraz va más allá de ‘Zorra’ y sentencia el Benidorm Fest

Vicky Larraz ha dado su opinión sobre la futura representante de España en Eurovisión: Nebulossa. Zorra ha sido la canción elegida para resonar en el próximo Festival de Eurovisión en Malmö, Suecia. Un tema que está y dará mucho de qué hablar, ya que la sociedad se encuentra dividida ante un tema que no pasará desapercibido en el certamen. Del mismo modo que algunos alaban la letra reivindicativa y empoderamiento femenino, otros rechazan estas frases. Tras la victoria del dúo alicantino, una de las últimas famosas en mostrar lo que piensa de los futuros representantes de Eurovisión ha sido Vicky Larraz.

“A mí la historia de reivindicar no justifica ir a un Festival. Llevamos reivindicando desde el año 83 con No controles y las Vulpes ya hablaban de Zorra en ese momento”, ha comenzado confesando sobre el dúo que va a representar a España en Eurovisión. “Eurovisión ha subido mucho de nivel. En este momento es la plataforma más importante para cualquier artista que quiera darse visibilidad a nivel internacional. Es por ello, que Nebulossa se va a encontrar con una competencia muy dura… Los milagros siempre están”, ha zanjado. Además, la artista ha recalcado que no está muy conforme con el proceso de selección que determina quién canta por España en Eurovisión.

Vicky Larraz en un evento/ Gtres

Asimismo, la cantante ha querido dejar claro quién era su ganador: “Mi favorito era Jorge González. Me gustaba mucho más, me parecía un espectáculo más alucinante, más al estilo de Chanel. No era mi favorita, entonces vamos a cruzar todos los dedos, porque una vez que ya ha salido, pues vamos a apoyarla porque no nos queda otra”, ha continuado diciendo la vocalista del mítico grupo Olé Olé a los periodistas. “Ole, Ole estuvo a punto de Eurovisión. Para mí ir a Eurovisión, sería ya hacer el Tour completo”, ha recordado.

Nebulossa tras ganar el Benidorm Fest/ Gtres

Más allá de las opiniones, la canción de Nebulossa es actualmente la más popular entre las 16 canciones del Benidorm Fest 2024, siendo la única que ha superado los dos millones de visualizaciones. Otras cinco canciones han alcanzado el millón de reproducciones, destacando la del segundo clasificado, San Pedro, con su tema Dos extraños. Además, la actuación del dúo representante de España en Eurovisión ha acumulado más de 2,7 millones de visitas el martes 6 de febrero en el canal de YouTube de RTVE Música, superando así la actuación de su predecesora, Blanca Paloma, con su canción EaEa. Sin embargo, la actuación de Nebulossa aún no ha logrado superar los más de 3,6 millones de visualizaciones obtenidos por Chanel y su canción SloMo, con la que la artista consiguió el mejor resultado para nuestro país en el Festival de Eurovisión desde 1995.

¿Cuándo es Eurovisión?

Nebulossa en el escenario/ Gtres

Nebulossa defenderá la canción Zorra en Eurovisión 2024. El Festival se llevará a cabo en Malmö (Suecia) del 7 al 11 de mayo. La primera semifinal de Eurovisión está programada para el martes 7 de mayo, mientras que la segunda tendrá lugar el jueves 9 de mayo. La final, en la que actuará España, se celebrará el 11 de mayo. España, como miembro del Big Five junto con Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, avanza directamente a esta fase gracias a su contribución financiera destacada a la Unión Europea de Radiodifusión.