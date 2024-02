La normativa que podría tirar abajo la canción de España en Eurovisión

Como era de esperar, la resaca del Benidorm Fest está generando mucho revuelo. Cuando todo hacía pensar que el premio se lo iba a llegar Jorge González o St. Pedro, Nebulossa tomó la delantera y acabó alzándose con la victoria. El dúo de pop electrónico formado por Mark y María represará a España en la próxima edición de Eurovisión, pero ahora hay un nuevo problema.

Existe una normativa que podría tumbar Zorra, la canción que ha hecho vibrar a España y que Nebulossa interpretará en Suecia. El tema se ha convertido en un himno, pero las normas son claras y no sería la primera vez que los artistas deben hacer cambios para actuar en Eurovisión. La organización del evento prohíbe las palabras malsonantes y es muy tajante en este sentido.

“Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo” 💖 Nebulossa (@Nebulossa_of) gana el #BenidormFest2024 y nos representará en Malmö con «ZORRA». ¡ENHORABUENA! #BenidormFestFinal https://t.co/Q5pZIvsqtF pic.twitter.com/PxEzrKTbF2 — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) February 3, 2024

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), quien manda en Eurovisión, revisa exhaustivamente todas las canciones antes del estreno del festival. Así que el dúo que compone Nebulossa debe estar muy atento, pues quizá tengan que cambiar parte de la letra, incluso el título, de su exitoso sencillo.

La puesta también está siendo estudiada

Nebulossa actuando / GTRES

Las normas están escritas. Nebulossa ganó el televoto por dos puntos. Gracias a estos dos votos le han dejado representar a España en Eurovisión, pero ahora todo corre peligro. Los responsables del festival son muy estrictos y no permiten ciertas expresiones. El reglamento dice lo siguiente:

“Las letras y/o interpretaciones no deben desprestigiar al Festival de la Canción de Eurovisión, ni a los espectáculos ni a la UER. Durante la actuación no se podrán realizar discursos ni gestos. No se permite lenguaje inaceptable en las letras ni en la interpretación de las canciones “.

Es decir, el dúo de pop electrónico podría verse obligado a cambiar no solo la letra de su canción, también la puesta en escena. Festival de la Canción Europeo es muy escrupuloso. Ya le pasó a Rigoberta Bandini, a quien le prohibieron quitarse la camiseta para interpretar su tema Ay mamá.

La polémica tras el Benidorm Fest

La final del Benidorm Fest / GTRES

Zorra ya se ha posicionado como un himno al empoderamiento que busca transformar el sentido peyorativo de la palabra «zorra». Pero las barreras lingüísticas y las sensibilidades de la UER podrían convertirse en un obstáculo. La canción ha generado entusiasmo y controversia a partes iguales y los responsbales de Eurovisión no dejarán nada a la improvisación. Lo revisarán todo antes del 7 de mayo.

RTVE debe presentar la propuesta final en marzo. Es este momento debería haber hechos los cambios pertinentes para evitar polémicas. También tiene que defender cuál el la letra final, la puesta en escena y el vestuario de Nebulossa.

El tiempo dirá si la canción podrá superar los obstáculos lingüísticos y culturales para hacerse un hueco en Eurovisión. Hasta la fecha solo hay una cosa clara: la polémica ha terminado afectando hasta Ruth Lorenzo, presentadora del Benidorm Fest, quien recibió abucheos después de anunciar que Zorra llegará a Suecia.