Es prácticamente imposible que en las últimas semanas no hayas escuchado la canción Ay mamá. Este tema se ha convertido en uno de los más sonados de los últimos tiempos, alcanzando más de un millón de reproducciones en YouTube y coronándose como un himno feminista hasta tal punto de ser utilizado por Telecinco como la banda sonora de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco. Ahora, su intérprete se ha propuesto ir un paso más allá y hacer de su canción la encargada de representar a España en Eurovisión. Un deseo que es probable que se cumpla, ya que la cantante se ha proclamado como una de las finalistas del Benidorm Fest y cada vez está más cerca de Turín.

Pero, ¿quién es la misteriosa artista que ha sacado a la luz la canción del momento? Aunque se ha dado a conocer como Rigoberta Bandini, esta actriz de doblaje y teatro fue bautizada como Paula Ribó González en Barcelona. A sus 31 años, esta artista puede presumir de haber publicado también otro gran éxito en 2019 In Spain we call it soledad, todo un hit que consiguió hacerse viral en redes sociales e incluso medios de comunicación. No obstante, el tema que ha conseguido lanzarla al estrellato más absoluto ha sido Ay mamá, convertido ya en todo un icono feminista y uno de los claros favoritos para viajar a Turín en Eurovisión gracias a algunas de sus estrofas más reveladoras, como “paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix”. No cabe duda de que Rigoberta ha puesto su sello personal a este canto feminista en el que se pretende hacer hincapié en la fuerza de la feminidad, concretamente en la de las madres. Y es que hace ya una década desde que Bandini compuso esta canción, inspirada por su progenitora e impulsada gracias a su hijo de un año.

Fue ayer mismo cuando la artista tuvo la oportunidad de interpretar en vivo y en directo su tema en Benidorm Fest. Aunque eran siete los participantes de esta segunda semifinal, todas las miradas estaban puestas en Rigoberta. Y no es para menos, ya que la cantante se encargó de conseguir que la máxima expectación girara en torno a su puesta en escena: “La teta será tan grande que no cabremos en el escenario y tendré que cantar desde mi casa”, bromeaba la catalana a través de su Twitter.

Dicho y hecho. Al parecer, Bandini cumplió con los pronósticos y se colocó como la favorita del jurado y del público con un total de 111 votos. Con una distancia considerable, Rayden se alzó con la segunda plaza en la final gracias a sus 90 minutos. El tercer clasificado fue Xeinn con 81, y finalmente, Gonzalo Hermida se hizo con la última vacante para el sábado al ser el favorito del voto demoscópico con un total de 76 puntos. Aunque aún no se sabe qué pasará el próximo sábado, todo apunta a que Roberta tendrá que verse las caras con dos de sus grandes rivales: Tanxugueiras y Chanel.