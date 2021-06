El mundo de las redes sociales y el ‘streaming’ está de luto tras conocerse el fallecimiento de unos integrantes más activos. Gabriel Chachi ha fallecido recientemente por causas que todavía se desconocen a los 25 años de edad. El joven era muy popular sobre todo en Instagram (66.000 seguidores) y en Twitch (más de 25.000), plataformas donde creaba contenido a diario. Eran habituales sus colaboraciones junto a otros referentes en el universo 2.0 como Ibai Llanos, Sr. Cheeto, o LalaChus.

Los primeros indicios sobre el fatal desenlace los dio su novia, la también ‘instagrammer’ Hanabie, al publicar un agónico mensaje en su cuenta de Twitter: «Literalmente estoy pasando la mayor angustia de mi vida. No entiendo nada, no me cuadra nada. No sé qué hacer. Tengo miedo. Tengo un agujero en el pecho. Dime que estás bien…necesito despertar de esta pesadilla», publicaba atemorizada.

no quiero dormirme porque se que voy a soñar que aparece xd y al despertarme me sentiré horrible — rana giovanni😳 (@_hanabie) June 1, 2021

La voz corrió como la pólvora en las redes sociales, que se empezaron a llenar de mensajes de despedida de ‘youtubers’. Jordi Wild escribía: «Me acabo de enterar de lo de Gabriel Chachi, no estaba seguro si era algún troleo o algo, pero veo que no. Lo conocí hace unos meses y me pareció un tío cojonudo, con una energía y buen rollo brutales, con un sentido del humor muy loco pero sensato en persona. Vaya desgracia».

Cuidad siempre vuestra salud mental. Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da “vergüenza” buscar ayuda y contar los problemas pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho por favor. — Ibai (@IbaiLlanos) June 1, 2021



Hasta que llegó el mensaje de Ibai Llanos. El ‘streamer vasco’ anunció que había perdido a un amigo recientemente y dejó un consejo a sus millones de seguidores: «Cuidad siempre vuestra salud mental. Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da «vergüenza» buscar ayuda y contar los problemas, pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho, por favor».

En la misma línea se mostraba Sr.Cheeto, otro rostro conocido en la red: «Chavales, de verdad, si estáis jodidos, pedid ayuda a alguien, a quien sea. No os ahoguéis en vuestra mente, exteriorizad los problemas. Y ayudad a los que veáis atrapados. Por favor os lo pido». Unas palabras que introducen la hipótesis del suicidio, si bien no hay nada confirmado por el momento puesto que su familia ha decidido llevar la tragedia con total discreción.

Gabriel Chachi tenía un programa llamado ‘Hoy no se sale’ y se caracterizaba por tener una apariencia de chico rebelde, de actitud irreverente y looks muy llamativos. Sus inicios en las redes sociales comenzaron cuando tan solo tenía 12 años. Se abrió un canal en YouTube para ayudar al crecimiento y difusión de la música rap, uno de los géneros musicales urbanos por experiencia. Tuvo un gran seguimiento y logró ubicarse como el quinto con más suscriptores en toda España. Tras un tiempo de abandonar su labor y a sí mismo, encontró su hueco en Instagram y Twitch, con Ibai como mejor padrino. Su ‘target’ era un público adolescente recién entrado en la mayoría de edad.